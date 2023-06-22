Важное 22 июня 2023, 12:28 Путин предположил, что Запад собирается бороться с Россией «до последнего украинца» Путин: резервы ВСУ конечны, но Запад хочет бороться с Россией «до последнего украинца» РИА «Новости»

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Союзники могут поставлять Украине технику, но мобилизационный ресурс ВСУ все равно конечен. Однако Запад, по-видимому, намерен сражаться с Россией «до последнего украинца». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, написал ТАСС.

«Технику, конечно, можно поставить дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является. Похоже, западные союзники Украины действительно решили бороться с Россией до последнего украинца», — сказал он.

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Так президент отреагировал на доклады секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Министр сообщил, что за последние 16 суток украинцы понесли большие потери.

В связи с этим Вооруженные силы Украины сейчас снизили активность и занялись перегруппировкой, добавил Шойгу. Патрушев уточнил, что всего с начала российской спецоперации ВСУ лишились 13 тысяч солдат.