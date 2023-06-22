Спецоперация 22 июня 2023, 12:07 Путину доложили о потерях ВСУ с начала контрнаступления Секретарь Совбеза Патрушев рассказал Путину об уничтожении 13 тысяч украинских военных РИА «Новости»

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Украинские войска с начала контрнаступления потеряли 13 тысяч человек личного состава. Об этом в докладе президенту России Владимиру Путину заявил секретарь Совета Безопасности страны Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что Совбез ведет подсчет потерь ВСУ по утраченной техники и личному составу, получая данные от Минобороны, пограничной службы ФСБ и департамента военной контрразведки. Последняя собранная информация представляет собой общие данные с начала наступления войск противника, которое началось 4 июня.

«По личному составу поступает более разрозненная информация, но могу сказать, что здесь речь идет о 13 тысячах [украинских военных]. Это обобщенные данные», — заявил Патрушев, пояснив, что речь идет о сроке с 4 по 21 июня.

Секретарь Совета Безопасности добавил, что имеющимся данным, с начала контрнаступления ВСУ противник потерял 246 танков, в том числе 13 западных, 595 боевых бронированных машин, 10 бронеавтомобилей, и 52 боевые машины пехоты. Доля западной бронетехники в списке уничтоженной составила 59 единиц.

Президент России Владимир Путин в минувший вторник, 21 июня, на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что российские военные уничтожили 245 танков украинской армии и около 678 бронированных машин разного типа. Российский лидер подчеркнул, что среди уничтоженной техники оказались западные боевые машины, переданные Украине.

Глава государства отметил, что после таких серьезных потерь на линии соприкосновения началось затишье, так как командованию украинских войск необходимо сформировать собрать остатки военных и техники, чтобы сформировать новые подразделения.