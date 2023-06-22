Мир 22 июня 2023, 20:48 Провалы от контрнаступления ВСУ разочаровали Запад CNN: украинское контрнаступление не оправдывает возложенных на него ожиданий РИА «Новости»

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Начавшееся контрнаступление украинских войск не оправдало возложенных на него ожиданий. Об этом заявили чиновники западных стран в беседе с телеканалом CNN. Авторы материала не раскрыли имена собеседников.

Один из представителей заявил, что наступление «не оправдало ожиданий» ни по одному из направлений. Об этом свидетельствуют прочность российских оборонительных рубежей и эффективное отражение атак ВСУ с помощью ракетных ударов.

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К тому же украинские военные демонстрируют уязвимость в преодолении минных полей.

Накануне это косвенно подтвердила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр. Она сообщила, что украинские военные сталкиваются с трудностями в ходе анонсированного контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский также признал, что наступательные действия ВСУ идут «медленне, чем хотелось бы».

Ранее экс-разведчик Скотт Риттер США предположил, что основные боевые действия могут завершиться на Украине уже через несколько месяцев: контрнаступление ВСУ провалится, а российские войска освободят все территории новых регионов и создадут вокруг буферную зону.