Эксклюзив 05 марта 2023, 19:39 Ежедневные безвозвратные потери ВСУ оценили в батальон Военный эксперт Дандыкин связал рост потерь ВСУ с усилением ожесточенности боев в зоне СВО Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские войска продолжают терять каждый день не менее 500 человек убитыми. Это целый батальон без учета тех, кто попал в плен, получил ранение или пропал без вести. Данные свидетельствуют о том, что бои в зоне проведения специальной военной операции ужесточились. Об этом, комментируя воскресный брифинг Минобороны России, заявил военный эксперт и капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Противостояние усилилось

Ежедневные потери противника составляют от 500 и более военнослужащих. Это уже полноценный батальон. Если говорить о раненых, пленных или, как говорят, без вести пропавших, то еще надо накинуть пару батальонов. <…> Боевые действия перешли в крайне ожесточенный характер: наши войска не только обороняются, но и перешли в наступление.

Видна активная работа военно-космических сил и артиллерии. Особый акцент в брифинге сделан на уничтожении командных пунктов, в том числе полка «Азов»* в Запорожской области, командных пунктов механизированных бригад. Лишение противника управления — сложнейшая задача, которую надо развивать на поле боя.

Не осталось без внимания уничтожение боевой техники, особенно систем контрбатарейной борьбы, которая оказывает очень серьезное противостояние нашей артиллерии. Украинским военным эту технику поставляют США.

Также важно отметить уничтожение остатков военно-воздушных сил Украины (сегодня доложили, что сбит вертолет Ми-8), складов боеприпасов и вооружений по всей глубине Украины.

РИА «Новости»

Мы каждый день видим, что в городах и областях — в ближних к линии соприкосновения и в дальних — звучит воздушная тревога. Значит, работают наши парни. Удары наносят, чтобы противник не мог обстреливать наши позиции и мирное население.

Артемовску отвели срок

Основные события сейчас происходят на Артемовском направлении. Все идет к тому, что в течение следующей недели, максимум двух недель, если формирования киевского режима не уйдут из этого многострадального города, им грозит печальная участь — или плен, или уничтожение.

Сейчас бои идут уже в центре города. Мы знаем, что 40% населенного пункта уже освободили, перекрыли практически все пути. Это очень важный момент в освобождении Донбасса.

Удары террористов

Сегодня ВСУ ударили по Волновахе, где проходили памятные мероприятия в честь Героя России комбата Жоги, погибшего в самом начале специальной военной операции. Но [снаряд] HIMARS упал в сотне метров от собравшихся людей.

Это не в первый раз, когда украинские боевики стреляют по таким мероприятиям. Но не только. Как показали события на Брянщине, это и расстрелы машин со школьниками, убийства мирных жителей.

К сожалению, в этом участвуют русские подонки, я их называю неовласовцами, которые должны быть беспощадно уничтожены или отправлены в открытый суд.

Их, конечно, небольшое количество. Но именно из-за них киевский режим говорит о том, что не причастен к тому, что происходит на приграничных территориях России. Так же, как отказывается Украина признать свое причастие к атакам беспилотников в наших регионах.

Я бы не называл тех, кто обстреливает такие траурные мероприятия и нападает на детей, ни военными, ни диверсантами. Это террористы. Мы бы могли ответить так же в любой точке Украины по принципу око за око, зуб за зуб, но для нас это неприемлемо. Зато приемлемо для неонацистов и террористов.

*«Азов» — националистическая организация, признанная в России террористической и запрещенной.