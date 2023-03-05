05 марта 2023, 14:47
Командный пункт украинского нацбатальона «Азов» уничтожили в Запорожской области
Минобороны: ВС России уничтожили командный пункт батальона «Азов»
Российские войска ударили по командному пункту националистического батальона «Азов»*. Он находился в Запорожской области, рассказал на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Военные засекли командный пункт батальона возле села Марьевка и ударили по нему.
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У населенного пункта Попов Яр российские войска вывели из строя пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», у Авдеевки ДНР и Двуречной Харьковской области уничтожили пункты управления беспилотниками, вблизи Нетайлова ДНР и Успеновки Запорожской области поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 102-й бригады теробороны и 59-й мотопехотной бригады ВСУ.
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В штурме Авдеевки российские военные начали использовать передовые планирующие бомбы УПАБ-1500Б. Командир добровольческого подразделения «Троя» с позывным Алабай рассказал, что от них город буквально «ходил ходуном».
* Батальон «Азов» — украинская националистическая организация, признанная террористической и запрещенная в России.
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