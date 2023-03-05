Общество 05 марта 2023, 18:25 Друзья называли его Воха. Прошел год после гибели Героя России Владимира Жоги Военкоры поделились воспоминаниями о Герое России Владимире Жоге в годовщину гибели РИА «Новости»

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Командир разведывательного батальона «Спарта» Владимир Жога погиб во время обстрела Волновахи украинскими боевиками 5 марта 2022 года. Вместе со своими бойцами он прикрывал эвакуацию мирных жителей. До своего 28-го дня рождения Жога не дожил всего чуть более трех месяцев. Но его память продолжат чтить спустя годы.

Рождение Вохи

Городом детства для Владимира Жоги был Славянск, куда семья переехала из Донецка. Отец будущего командира занимался бизнесом и привлек к делу своего тогда 14-летнего сына. После окончания школы Владимир полностью втянулся в предпринимательскую деятельность. Все закончилось в 2014 году, когда после Майдана украинские власти направили в заявивший о желании независимости Донбасс войска.

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В одном из интервью Владимир Жога признавался, что пообещал защищать Славянск, если в него войдут люди с оружием. Свою военную карьеру он начал в составе батальона «Спарта», созданного на базе пулеметно-противотанкового взвода Арсена Павлова с позывным Моторола.

С будущим командиром Жога познакомился на блокпосту в Славянске, где стоял на дежурстве. Тогда судьба их развела, но перспективного парня Моторола запомнил. Во вторую встречу Владимир заявил, что ополченцы не берут его в отряд в силу молодого возраста. Моторола пригласил Жогу в «Спарту».

«Он меня привез в расположение, мы тогда базировались на САТУ в колледже. „Как тебя называть, какой у тебя позывной?“ — спросил он. Я уточнил: „По каким критериям дают позывные?“ Он спросил о том, как называют меня друзья. Я ответил, что друзья называют меня Воха», — рассказывал Жога в интервью 2016 года.

В составе «Спарты» он получил свой первый боевой опыт. Защищал Славянск, Семеновку, Николаевку, Ямполь и Донецк. Попадал в Иловайский котел.

С командующим Моторолой у него сложились дружеские отношения. В Жоге он видел своего сменщика, потому что понимал все риски для своей жизни. Моторола погиб при взрыве заложенной бомбы в доме в Донецке. Командование «Спартой» Жога принял в 23 года.

Командир с душой пацана

Решение о том, что командовать «Спартой» должен Воха, приняли бойцы батальона, которые были намного старше него, рассказал изданию «Донбасс Медиа» его отец Артем Жога. Он возглавил «Спарту» после смерти сына.

«Большая часть батальона была старше него, кто-то в два раза, кто-то не в два раза. Но никто даже не задумался, что может кто-то другой стать командиром. Все всегда воспринимали его как заместителя Арсена», — подчеркнул он.

Артем Жога отметил, что сын его обманывал, когда получал ранения. Впервые это произошло в Славянске.

«Не сказал, что ранение, заявил, что просто зацепился. Но я человек взрослый, все прекрасно понял. Сделал вид, что поверил. Все дальнейшие его ранения я очень тяжело переносил. Потому что ребенок. Все родители могут понять», — добавил отец героя.

В Вохе всегда скрывались два человека: жесткий и серьезный командир «Спарты» и простой уличный парень, написал в своих воспоминаниях военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. В своем Telegram-канале он рассказал, как Воха гостил у него в Москве, а журналист не мог уделить ему много внимания, чем вызвал у гостя детскую обиду.

Он умел в кругу своих так быстро превращаться в молодого пацана, обычного, задиристого, наивного, открытого. Но другой Воха командовал самым мощным разведбатом Донбасса, нашей родной «Спартой». Он был командиром для опытных, «тяжелых», колючих разведчиков. Ему верили, его слушали и слушались. Евгений Поддубный военный корреспондент ВГТРК

Корреспондент сайта kp.ru Александр Коц вспомнил беседу с Вохой в 2015 году, когда после эвакуации девочки с пороком сердца и других мирных жителей из обстреливаемого ВСУ села Саханка они оказались на берегу Азовского моря. Тогда заместитель командира «Спарты» заявил, что после окончания войны хотел бы стать гонщиком.

«Скорость и машины он любил. Он и в родном Славянске в легендарном подразделении Моторолы поначалу на своей машине развозил боеприпасы по позициям. Потом стал водителем командира „Спарты“, потом его правой рукой, глазами в бою, заместителем», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Журналист подчеркнул, что Жога всегда спасал людей из-под обстрелов. Даже свою смерть он встретил во время эвакуации жителей Волновахи.

«Пожертвовал ради них своей жизнью, встав в строй Бессмертного полка», — добавил военкор.

Год без Вохи

Президент России Владимир Путин присвоил Владимиру Жоге звание Героя России посмертно. Тогда Донецкая Народная Республика еще не входила в состав России, поэтому командир «Спарты» стал первым военнослужащим ДНР, который получил это звание.

Сегодня в регионе прошли памятные мероприятия в честь погибшего героя. Его имя уже носит несколько улиц российских городов, а также центр беспилотников в Донецке, где в воскресенье, 5 марта, открыли мемориальную доску.

«Из 28 прожитых лет восемь отдал на защиту Родины, служил ей верой и правдой», — напомнил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Во время памятных мероприятий о Владимире Жоге в Волновахе боевики ВСУ выпустили по городу две ракеты HIMARS, словно в знак мести герою, который встал у них на пути, чтобы не допустить гибели мирных жителей.