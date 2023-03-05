Происшествия 05 марта 2023, 14:05 Украинские войска обстреляли Волноваху из HIMARS СЦКК: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Волновахе U.S. Department of Defense

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Украинские войска запустили две ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Волновахе в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.

Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Богатырь.

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Телеканал «Россия 24» уточнил, что снаряды попали в одно из старых зданий, пострадавших среди местных нет.

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«Это пустующее здание бывшей украинской комендатуры. В выходной день много людей возлагали цветы к памятнику, буквально в нескольких сотен метров от них упали снаряды», — отметили в публикации.

Утром 5 марта украинские военные в очередной раз нанесли удар по Горловке и Донецку, выпустив семь снарядов калибром 155 миллиметров со стороны населенных пунктов Сухая Балка и Кураховка.

Политолог Евгений Михайлов объяснял «360», что украинские войска необходимо отодвинуть как минимум до Киева, чтобы прекратить обстрелы Донбасса.