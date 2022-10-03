ВСУ ударили по центру Донецка: почему атаковали город, что будет в ДНР после референдума | 360°

Важное 03 октября 2022, 22:26 Поделиться Telegram

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Viber Обстрел центра Донецка - реакция на референдум. Действия Украины предсказуемы Профессор Кошкин назвал старой технологией удар ВСУ по центру Донецка РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник днем атаковали центр Донецка. Несколько торговых центров получили повреждения. Это первая крупная атака на город в дневное время после проведения референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. «360» восстановил хронологию дня и выяснил, почему украинские военные выбрали такое время для удара по мирному населению в столице Донецкой Народной Республики.

ВСУ усилили огонь

Днем в понедельник украинские военные атаковали Донецк. Мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале написал, что удары пришлись по району Южного автовокзала.

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«Взрывной волной выбито остекление окон в ТК „Континент“, „Золотое кольцо“. Повреждено здание диспетчерской и три трамвая на конечной остановке», — сообщил градоначальник. Он добавил, что власти уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.

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В этот же день ВСУ обстреляли Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский и Кировский районы города. Под огнем оказался район торгового центра «Грин-Плаза», а из-за опасности боевых действий приостановили движение трамвайных маршрутов № 3, № 4 и № 8 на участке от улицы Красноармейская до цирка «Космос».

«Украинские фашистские формирования вновь открыли огонь по мирным жителям Донецка», — отметил Алексей Кулемзин. По его словам, ВСУ выпустили по городу более 50 снарядов калибра 155 миллиметров. Такие боеприпасы используют для техники, стоящей на вооружении стран НАТО. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения сообщило, что обстрел вели из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США. Украинские снаряды также прилетели в поселки Александровка и Каштановое. Огонь вели из районов населенных пунктов Нетайлово и Орловка.

РИА «Новости»

Запугать и уничтожить

Украинские военные выбирают такие моменты, когда можно поразить как можно больше мирных людей, рассказал «360» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, ВСУ придерживаются такой технологии уже очень давно.

«Скажем откровенно — скопления людей и использование их для того, чтобы как можно больше уничтожить — это технология, которой они (ВСУ — прим. ред.) пользуются уже давно <…> Они обстреливают жилые кварталы уже восемь лет», — рассказал о характере украинских атак эксперт.

После проведения референдумов о воссоединении с Россией бойцы ВСУ стали атаковать несколько иначе. Теперь они стараются уничтожить как можно больше простых людей.

«С передовой говорят о том, что сейчас они остервенело рвутся в бой, стараются массово обстреливать жилые кварталы, уничтожая мирных жителей», — отметил Кошкин.

РИА «Новости»

Россия защитит свои новые земли

Власти Украины не забывают и о распространении фейковой информации, рассказал Кошкин. Он отметил, что руководство страны пытается вселить в людей страх того, что Россия не сможет их защитить. Но на деле все наоборот.

«Мы делаем все для того, чтобы защитить людей. Самое главное — 24 февраля мы начали специальную военную операцию, цель которой, прежде всего, защитить жизни людей Донбасса, уже потом — дело остальное», — подчеркнул собеседник «360».

В понедельник состоялось заседание Госдумы. Депутаты приняли решение о ратификации договоров о вступлении в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Теперь в РФ стало 89 регионов, отметил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

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