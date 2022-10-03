Официально: в России стало 89 регионов | 360°

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Официально: в России стало 89 регионов

Спикер Госдумы Володин объявил о ратификации договоров о присоединении регионов к России

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Госдума ратифицировала договоры о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Решение принято единогласно. В Российской Федерации — 89 субъектов», — написал он.

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Вячеслав Володин заявил, что вхождение этих регионов в состав России является единственной возможностью спасти миллионы жизней от действий киевского режима, прекратить обстрелы и защитить право местных жителей на защиту родного языка, культуры, истории и веры.

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Заседание прошло 3 октября с участием представителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Документы представил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он назвал присоединение этих регионов логическим продолжением воссоединения русских земель.

Депутаты единогласно поддержали законопроекты о ратификации договоров. Они также рассмотрели четыре федеральных конституционных закона об интеграции республик Донбасса и двух областей.

Референдумы о присоединении к России

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