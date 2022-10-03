Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Каштановое снарядами крупного калибра | 360°

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Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Каштановое снарядами крупного калибра

ВСУ обстреляли Донецк и Каштановое снарядами натовского калибра 155 миллиметров

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Утром 3 октября украинские войска возобновили обстрел Донецка, атаковали поселки Александровка и Каштановое. Они выпустили по мирным жителям снаряды среднего и крупного, натовского калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Первый за понедельник обстрел в ДНР зафиксировали в 04:28. Вооруженные силы Украины выпустили из Новомихайловки по Александровке три снаряда калибром 152 миллиметра.

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Затем военные по два раза обстреляли поселок Каштановое и Донецк, а именно Киевский и Куйбышевский районы. Они использовали в общей сложности 16 снарядов калибром 155 миллиметров. Огонь вели из Нетайлово и Орловки.

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ВСУ на прошедшей неделе также обстреляли колонну беженцев, которые пытались выехать в освобожденную часть Запорожской области. Очевидцы рассказали журналистам, что мирные жители требовали пустить их в Мелитополь, но сначала военные, а затем силовики пытались их отговорить. Не добившись своего, они обстреляли колонну. Погибли девушка с ребенком.

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