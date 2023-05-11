Мир 11 мая 2023, 15:35 Минобороны Великобритании подтвердило передачу Украине ракет большой дальности Глава Минобороны Уоллес: Британия передаст Украине ракеты большой дальности Storm Shadow Википедия

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна действительно передаст киевскому режиму крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом он сообщил во время выступления в палате общин. Трансляция велась на сайте британского правительства.

«Премьер-министр и я приняли решение предоставить вооружение большей дальности. Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow», — сказал Уоллес.

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Ранее телеканал СNN со ссылкой на ряд чиновников сообщил, что Великобритания готова передать Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. При этом украинские власти пообещали британским партнерам, что ВСУ не будут пользовать вооружения для нанесения ударов по территории России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отрицательно отнеслась к такому решению Великобритании. Он предупредил о возможном «адекватном ответе» от российских военных.