Мир 11 мая 2023, 12:51 Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты CNN: Великобритания передала Украине крылатые дальнобойные ракеты Storm Shadow Википедия

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Партию крылатых ракет Storm Shadow передала Великобритания украинским военным. Эти снаряды способны поражать цель на расстоянии более 250 километров, что только немного недотягивает до дальнобойности американских ATACMS, в поставках которых Украине отказали США. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников.

Собеседники агентства подчеркнули, что украинские власти пообещали использовать ракеты только для проведения боевых действий на собственной территории. Однако дальность полета Storm Shadow позволяет предполагать, что удары могут наносить по восточным регионам, которые вошли в состав России.

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«Эти ракеты полностью поменяют правила игры с точки зрения дальности», — заявил один из собеседников.

Он напомнил, что Украина с самого начала боевых действий просила у американцев дальнобойные типы вооружений, но всегда получала отказы.

Великобритания не в первый раз обходит США по поставкам оружия для ВСУ. Королевство стало первым, кто направил на Украину современные танки после многократных отказов американцев.

О передаче Украине дальнобойных вооружений ранее сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак на Мюнхенской конференции безопасности.

В конце прошлого месяца на сайте Минобороны страны появились документы о закупках дальнобойных ракет и реактивных снарядов дальностью боя от 100 до 300 километров, наземного, морского и воздушного базирования.

Производитель ракет Storm Shadow — европейская компания Missile Systems — называет их оружием «глубокого поражения». Для обеспечения точности каждая ракета оснащена навигационной системой, которая помогает огибать местность, чтобы не дать себя обнаружить.