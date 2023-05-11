Армия 11 мая 2023, 13:31 Великобританию предупредили об ответственности за решение передать ВСУ дальнобойные ракеты Песков предупредил Великобританию об ответе на поставку Украине дальнобойных ракет РИА «Новости»

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Россия негативно отнеслась к решению Великобритании передать армии Украины ракеты большой дальности Storm Shadow. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал на брифинге, что военные адекватно отреагируют на этот жест. Его процитировал ТАСС.

«[Поставка ракет] потребует адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне», — сказал он.

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В администрации президента, по словам Дмитрия Пескова, восприняли новость о поставке дальнобойных ракет очень негативно. Какие именно меры предпримут военные, он не уточнил.

Великобритания снабдит украинскую армию разработанными совместно с Францией крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщил RT. Их дальность поражения достигает 250 километров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что любое поставленное киевскому режиму западное вооружение станет законной целью ударов российской армии.