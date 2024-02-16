Спецоперация 16 февраля 2024, 15:13 Авдеевский котел закипает. ВСУ пытаются бежать, бросая убитых и раненых Эксперт Джерелиевский: ситуация в Авдеевке вышла из-под контроля ВСУ Hennadii Minchenkoukrinform / Global Look Press

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Авдеевский котел вот-вот захлопнется. Подразделения ВСУ предпринимают попытки выйти из разрушенного города — данные об этом публикуют как российские, так и украинские военные эксперты. Как будет развиваться ситуация и чем обернется для Зеленского и его окружения потеря Авдеевки — в материале «360».

Флаг у стелы Авдеевки

Информацию о скором закрытии котла в Авдеевке опубликовал утром 16 февраля военкор Евгений Лисицын. До этого момента осталось всего 1,8 километра, уточнил он в своем Telegram. По данным Лисицына, сейчас бои разворачиваются в непосредственной близости к девятому кварталу.

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«Противник при этом пытается прорваться через поля к Тоненькому, но дорога жизни уже пристреливается нашими бойцами», — добавил он.

Военкор подчеркнул, что под контроль российских сил перешли здания «Альтер групп» и пожарная станция — ключевые объекты на территории Коксохима, а также фильтровочная станция и опорные пункты вдоль дороги.

Сегодня ночью враг малыми группами пытался покинуть город, ничего не вышло, раненых и «двухсотых» не забирают. До закрытия Авдеевского котла осталось менее 1,8 километра Евгений Лисицын военкор

Пост об успехах в Авдеевке появился и в Telegram-канале военкора Семена Пегова. По его словам, теперь бойцы 1-го Армейского корпуса контролируют еще два укрепрайона ВСУ в Авдеевке.

«Пока мы с вами спали, бойцы 1-го АК продолжали наступать на позиции противника, развивая успех недалеко от перешедшей вчера под наш контроль бывшей воинской части ПВО», — пояснил Пегов.

MARKIIAN LYSEIKO / Global Look Press

В течение ночи, уточнил военкор, взяли позиции «Чебурашка» и «Виноградники». Таким образом, «аппендикс обороны» ВСУ оказался фактически ликвидирован.

Кроме того, противника удалось выбить с территории Донецкой фильтровальной станции. Сейчас на объекте установили флаги России.

«ДФС являлась одним из мощных укрепрайонов ВСУ на юго-востоке Авдеевки», — заметил Пегов.

Днем ранее российский триколор подняли у стелы Авдеевки. Там, к слову, совсем недавно делал селфи президент Украины Владимир Зеленский. Флаг установили гвардейцы 114-й бригады армии России, сообщил военкор Евгений Поддубный.

«На севере Авдеевки, западнее Коксохима, уже развевается российский флаг. А это значит, что удавка затягивается. Если командование ВСУ примет решение выводить личный состав, то бегство будет сопровождаться значительными потерями», — предупредил он.

Что пишут об Авдеевке на Украине

О начале выхода ВСУ из Авдеевки со ссылкой на украинские ресурсы сообщила в Telegram Русская служба «Би-би-си» (сайт издания заблокирован в России).

В канале опубликовали комментарии украинского военного журналиста Богдана Мирошникова. По его словам, гарнизон ВСУ остается на Авдеевском коксохимическом заводе и в девятом квартале — западной окраине города. Через нее пролегает остающийся открытым путь отхода из города через поля.

РИА «Новости»

«В других частях — где-то вышли, где-то ведем бои. Но тенденция, думаю, понятна», — указал он.

Также в сообщении привели данные DeepState, сообщившего о поднятии флага России над укрепрайоном «Зенит» на юге города. По словам экспертов этого украинского проекта, в последние дни позиции там были в полном окружении.

«Сегодня основные силы вышли с позиций, но выйти удалось не всем, то есть не все так радостно, как пытаются подать другие», — заявили в DeepState.

Боец российской армии под Авдеевкой / РИА «Новости»

Падение Авдеевки осознавали в Киеве?

Если верить украинским источникам, ситуация в Авдеевке вышла из-под контроля ВСУ и стала неуправляемой, отметил в беседе с «360» военный эксперт Борис Джерелиевский.

По его оценке, сейчас можно наблюдать буквально обрушение системы обороны противника. При таком положении дел перекидывать какие-то еще резервы, пытаясь удержать город, бессмысленно. Это только увеличит потери, констатировал он.

«Система управления также нарушена. Единственное, что, я думаю, было бы логично сделать с точки зрения бандеровцев — перебросить какие-то подразделения, которые могли бы прикрывать отход. Но сейчас это очень сложно сделать, потому что, судя по имеющейся информации, огневая блокада города уже состоялась», — подчеркнул собеседник «360».

Hennadii Minchenkoukrinform / Global Look Press

Джерелиевский не исключил, что украинцы могут попытаться использовать для отступления какие-то «тропки и грунтовки», но то, что уже нормальных путей для выхода нет, — факт. Причем сложность ситуации прекрасно осознают в руководстве ВСУ.

«Вчера было заявление штаба третьей штурмовой бригады. Паническое. Думаю, что сейчас, действительно, имеет место паника, хотя неожиданностью эта ситуация для ВСУ и Киева не стала. Было понятно, что Авдеевка падет», — констатировал эксперт.

Кого обвинят в падении Авдеевки

С учетом того, что исход с попыткой сохранить контроль над городом был понятен, неясным все же остается вопрос, на что рассчитывал Зеленский, требуя от Сырского удерживать Авдеевку во что бы то ни стало. На кого теперь в Киеве будут валить вину?

По мнению Джерелиевского, вероятнее всего, козлом отпущения сделают отставного главкома ВСУ Валерия Залужного. Наверняка скажут, что город пал, потому что он провалил оборону, а Сырский просто не успел навести там порядок. Эксперт не исключил, что обвинения будут звучать и в адрес нынешнего главкома ВСУ.

РИА «Новости»

«Нацисты заговорят, что москаль Сырский попытался ликвидировать „последних самых лучших сынов Украины“ в лице третьей штурмовой бригады именно в авдеевской мясорубке», — пояснил он.

В реальности события в Авдеевке ни для кого неожиданностью сейчас не стали — было очевидно, что ВСУ рано или поздно придется оставить город, тайной это не было ни для Зеленского, ни Запада, повторил Джерелиевский. Только теперь, по его оценке, все развивается по самому плохому для Киева сценарию.

Ситуация неконтролируемая, и идет разговор об очень больших потерях. Напоминает сценарий даже не Бахмута, а Мариуполя. То есть какая-то часть отмороженных засядет на Коксохиме, и их будут оттуда выковыривать с помощью ФАБов, я думаю, церемониться никто с ними не станет. Борис Джерелиевский

Эксперт обратил внимание, что ситуация, как в 2022-м, когда боевикам, засевшим в «Азовстали», организовали сдачу под какие-то гарантии, не повторится. Связано это с тем, что в Авдеевке находится большое число военных преступников, ответственных за многолетние обстрелы столицы ДНР.

«Кто из них сдастся? Именно из Авдеевки 10 лет расстреливали Донецк, стреляли по мирным жителям, по женщинам, детям, старикам, по объектам гражданской инфраструктуры. Это делали бойцы 11-го гарнизона, и многие среди тех, кто там сейчас находится, имеют самое непосредственное отношение к этим преступлениям», — указал собеседник «360».

Последствия обстрела Калининского района Донецка / РИА «Новости»

Почему котел в Авдеевке захлопнулся только сейчас

Вопрос об освобождении Авдеевки оставался насущным много лет. Но почему к цели удалось приблизиться только сейчас? Для ответа на этот вопрос нужно вернуться в 2014 год, когда Донецкая Народная Республика еще не была российским регионом.

Возможностей у Народной милиции ДНР было не так много с учетом отсутствия авиации, объяснил Джерелиевский. Да и артиллерийский парк, конечно, был меньше, чем у российских подразделений, которые сегодня борются за освобождение территорий.

РИА «Новости»

«В самом начале специальной военной операции упор на город не делали, потому что все прекрасно понимали, насколько он укреплен. И этот расчет оправдался, поскольку в значительной степени Авдеевка начала утрачивать свое стратегическое значение для ВСУ, так как наши войска значительно продвинулись на других направлениях», — отметил специалист.

Кроме того, по мнению Джерелиевского, сейчас у истощенных подразделений армии Украины стало гораздо меньше шансов для удержания города, чем если бы лобовые штурмы начали в 2022-м.

Hennadii Minchenko / Global Look Press

Что будет после освобождения Авдеевки

Говоря о возможном развитии событий после падения Авдеевки, эксперт выразил уверенность, что приоритетной задачей будет оставаться освобождение всей территории ДНР, а также Запорожской области.

«Они будут освобождены, продолжатся наступательные действия на других участках фронта. Кроме Авдеевки, сегодня есть серьезные продвижения на Артемовском направлении, на Первомайском, Купянском. В Работине начали двигаться», — перечислил он.

Помимо этого, Украину нужно начать постепенно отодвигать от Черноморского побережья, чтобы обезопасить Крым и российские суда, подытожил Джерелиевский.