Спецоперация 15 февраля 2024, 22:21 Бойцы подняли флаг России у стелы Авдеевки «РВ»: военные подняли флаг РФ у стелы Авдеевки, где фотографировался Зеленский РИА «Новости»

Читать 360tv в

Военные установили флаг России у стелы Авдеевки, возле которой еще месяц назад фотографировался президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным канала, передовые подразделения ВС России в ходе продвижения в городе водрузили флаг, отметив свои успехи в процессе штурма города.

Реклама

Эту информацию также подтвердил военкор Евгений Поддубный, который отметил, что флаг установили гвардейцы 114-й бригады армии России.

«На севере Авдеевки, западнее коксохима, уже развевается российский флаг. А это значит, что удавка затягивается. Если командование ВСУ примет решение выводить личный состав, то бегство будет сопровождаться значительными потерями», — написал он.

Накануне военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские военнослужащие смогли перерезать главную дорогу в Авдеевке. ВСУ продолжают нести тяжелые потери.