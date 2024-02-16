Важное 16 февраля 2024, 10:03 «Раненых и „двухсотых“ не забирают». Котел для ВСУ в Авдеевке почти захлопнулся Военкор Лисицын: до закрытия котла в Авдеевке осталось меньше 1,8 километра РИА «Новости»

Читать 360tv в

До закрытия авдеевского котла осталось менее 1,8 километра. Такие данные опубликовал в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

«В самом сердце жилого массива, в непосредственной близости к 9-му кварталу, уже идут бои. Враг пытается прорваться через поля к Тоненькому, но дорога жизни уже пристреливается нашими бойцами», — написал он.

Реклама

В Авдеевке, подчеркнул Лисицын, путь до Ласточкино для противника уже отрезан.

«Наши войска взяли под контроль здания „Альтер групп“ и пожарную станцию, ключевые объекты территории „Коксохима“», — добавил военкор.

Также под контроль российских бойцов перешла фильтровочная станция и опорные пункты вдоль дороги. Минувшей ночью, по словам Лисицына, ВСУ пытались малыми группами покинуть город, однако ничего не вышло.

«Раненых и „двухсотых“ не забирают», — заключил он.

Накануне вечером стало известно, что российские военные установили флаг РФ у стелы Авдеевки, возле которой еще месяц назад фотографировался президент Украины Владимир Зеленский.