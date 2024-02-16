Спецоперация 16 февраля 2024, 10:08 «Аппендикс обороны» ВСУ фактически ликвидировали в Авдеевке Военкор Пегов: ВСУ потеряли еще два «укрепа» в Авдеевке РИА «Новости»

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Еще два укрепрайона ВСУ в Авдеевке перешли под контроль российских бойцов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор Семен Пегов.

«Пока мы с вами спали, бойцы 1-го АК (Армейского корпуса. — прим. ред.) продолжали наступать на позиции противника», — уточнил Пегов.

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По его данным, минувшей ночью бойцы взяли позиции «Чебурашка» и «Виноградники». Аппендикс обороны ВСУ фактически ликвидирован, подчеркнул он.

Утром 16 февраля стало известно, что воины-гвардейцы 114-й бригады подняли российский флаг над главным укрепрайоном Авдеевки. По данным «Царьграда», 1-я Славянская бригада взяла под контроль крупный опорный пункт ВСУ на территории бывшей воинской части.

Накануне вечером российские бойцы установили флаг РФ у стелы Авдеевки, где совсем недавно делал селфи президент Украины Владимир Зеленский.