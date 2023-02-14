Спецоперация 14 февраля 2023, 15:47 Атака обреченных. США толкают украинскую армию в наступление Военный эксперт Матвийчук заявил, что иностранные наемники бегут из ВСУ РИА «Новости»

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Соединенные Штаты настаивают, чтобы украинская армия активнее вела боевые действия, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на чиновников. По мнению источников СМИ, благодаря недавно предоставленной помощи от НАТО Украина способна изменить ход всего конфликта. При этом администрация президента США Джо Байдена не скрывает, что скоро конгресс может отказаться от поддержки Киева в таких объемах.

Украину подталкивают к наступлению

Помимо вооружения и боеприпасов, украинские воинские части, расположенные в Харькове и области, стали пополняться приезжими из Западной Европы и Польши. Их привозят на гражданских комфортабельных автобусах с европейскими номерами.

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Администрация президента США Джо Байдена надеется, что в ближайшие месяцы ВСУ смогут захватить как можно больше территории, прежде чем Киеву придется вести переговоры. К тому же уже летом конгресс может отказаться от таких объемов помощи.

США нужна только прибыль

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «360» признал, что военная помощь для ВСУ спровоцирует определенные трудности для российской армии — придется тратить силы на уничтожение западного оружия. Но переломить ход боевых действий эти поставки не способны.

Интерес Запада — просто тупое отмывание денег, в частности военно-промышленного комплекса США. Израсходовав европейские запасы оружия, в том числе то, что осталось от Советского Союза, они заставляют союзников по НАТО закупать американское. Анатолий Матвийчук

По данным эксперта, интенсивность производства, особенно военного, в Соединенных Штатах возросла на 21%. Хотя в той же Германии эти показатели заметно снизились.

«Это не что иное, как экономические игры. Никаких других интересов США не испытывают, равно как никаких иллюзий по поводу победы ВСУ. Это сиюминутное извлечение выгоды», — объяснил Матвийчук.

Наемники бегут из ВСУ

Приток иностранцев в ВСУ закономерен: оружие, которое поставляется на Украину, требует ухода и правильной эксплуатации. Поэтому Запад присылает своих инструкторов: очень много поляков, есть американцы, немцы, французы.

Число наемников на поле боя сокращается: мы их физически уничтожаем. На сегодня потери иностранных солдат составляют приблизительно от семи с половиной до восьми тысяч человек, из них около трех тысяч — поляки. Поэтому многие разрывают контракт и уезжают. Анатолий Матвийчук

Сейчас ВСУ сосредотачивают резервы, отметил собеседник «360». Однако эти 50–70 тысяч человек пока нечем вооружить: оружие, которое обещал Запад, появится в лучшем случае в конце апреля, в худшем — в конце года. Но украинские пропагандисты уверяют, будто их армия вот-вот пойдет в наступление и всех победит.

Украина зависит от Запада

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов пояснил, что администрация Джо Байдена не зря опасается будущих сложностей в поддержке Украины. Скоро могут возникнуть серьезные вопросы о реальных целях, которые преследует Вашингтон.

Летом — в начале осени начнется активная избирательная кампания. Байдену нужно будет представлять какие-то внешнеполитические победы. Республиканцы станут задавать вопросы: чего США добились за все это время, каковы практические результаты американской поддержки? Андрей Кортунов

Насколько можно судить, никакой стратегии у Соединенных Штатов на сегодня нет, добавил Кортунов. Есть лишь несколько очень общих лозунгов: «Не допустить поражения Украины!», «Не допустить победы президента России Владимира Путина» и так далее.

«Но однажды наступит такой момент, когда всего этого будет недостаточно для американского общества. Тогда придется вести серьезную дискуссию о том, чего же США могут и хотят добиться в этом конфликте», — подчеркнул политолог.

Президент США Джо Байден / РИА «Новости»

Если Вашингтон все-таки сократит объемы военной помощи киевскому режиму, он, как обычно, попытается переложить бремя поддержки на европейских союзников. Главным аргументом станет то, что Европе этот конфликт ближе.

«Американцы постараются сохранить общий объем помощи, сделав так, чтобы вклад Соединенных Штатов в эти усилия был бы меньшим, чем сейчас. А зависимость Украины от ставок западной помощи сейчас очень высока», — подытожил политолог.