Мир 14 февраля 2023, 05:21 США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $10 млрд— СМИ WP: США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 10 миллиардов долларов Pxhere

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США уже на следующей неделе, как ожидается, объявят о направлении крупного пакета военной помощи Киеву. Тогда же могут ввести новые антироссийские санкции. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Администрация США, как указано в статье, прорабатывает с Конгрессом выделение 10 миллиардов долларов в качестве бюджетной поддержки Украины.

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Группа конгрессменов США внесла на рассмотрение «Резолюцию об усталости от Украины». В документе они требуют у администрации президента страны Джо Байдена прекратить финансовую и военную поддержку Украины. Свои подписи под резолюцией поставили 11 конгрессменов.

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По мнению одного из авторов проекта, члена палаты представителей от республиканцев Мэтта Гетца, США пребывают в состоянии управляемого упадка, и ситуация лишь усугубится, если Штаты продолжат «тратить деньги налогоплательщиков на зарубежные конфликты».

Экс-директор разведки в Генеральном управлении внешней безопасности Франции Ален Жюйе заявил, что распоряжение украинского президента Владимира Зеленского о заключении контракта на восстановление страны с пенсионным фондом США Black Rock сделало все вложения Франции бесполезными. Общие расходы французской казны на Украину, по его словам, уже перевалили за отметку в 7,5 миллиарда евро.