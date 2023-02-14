Мир 14 февраля 2023, 08:28 США начали толкать Украину к более активным боевым действиям WP: чиновники США давят на Украину ради более активного ведения боевых действий РИА «Новости»

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Чиновники США давят на украинские власти, чтобы ВСУ активнее вели боевые действия. В противном случае им будет сложнее получать помощь западных партнеров, сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, в Белом доме полагают, что тот пакет помощи, который США недавно предоставили Украине, способен кардинально изменить течение конфликта. Один из чиновников в беседе с WP заметил, что в будущем добиться аналогичных объемов поставок вооружения будет уже довольно сложно.

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«Мы продолжим пытаться внушить [украинским властям], что мы ничего не можем делать вечно», — заметил другой собеседник издания.

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По мнению должностных лиц администрации Байдена, ВСУ могут исчерпать пакет помощи уже этим летом, после этого поддерживать Украину Соединенным Штатам станет сложнее.

Издание также обратило внимание, что президент Украины Владимир Зеленский придает символическое значение Артемовску, и тратит на его оборону значительные ресурсы.