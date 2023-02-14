Спецоперация 14 февраля 2023, 08:24 Подразделения ВСУ на Харьковском направлении пополнились иностранцами Экс-офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о прибытии иностранцев в подразделения ВСУ под Харьковом РИА «Новости»

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Подразделения украинских боевиков на Харьковском направлении начали пополняться иностранными гражданами. Об этом ТАСС рассказал бывший офицер Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко.

«Иностранцы начали прибывать в места постоянной дислокации украинских военных в самом Харькове и близлежащих населенных пунктах», — сказал он.

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По словам Марочко, разведка выявила прибытие людей, говорящих на польском, немецком и французском языках.

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«Иностранцев привозят к воинским частям на обычных гражданских машинах с номерными знаками стран Европы», — добавил бывший офицер Народной милиции ЛНР.

Ранее Марочко рассказал, что украинские военные начали создавать оборонительные укрепрайоны рядом с населенными пунктами Красный Лиман и Северск. Он отметил, что командование ВСУ понимает неизбежность наступления российской армии и начинает к нему готовиться.

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор ранее спрогнозировал, что российские войска уничтожат 30 тысяч иностранных наемников в составе ВСУ.