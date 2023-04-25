Эксклюзив 25 апреля 2023, 11:40 «Армата» вступает в СВО. Супертанкам нужна обкатка в боевых условиях Капитан I ранга Сивков заявил, что в зоне СВО нет необходимости в танках «Армата» Танк Т-14 «Армата» / Викимедиа

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Новейшие российские танки Т-14 «Армата» появились в зоне СВО. Доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков рассказал «360», что необходимости применения супертехники нет, но ее нужно испытать в боевых условиях и устранить возможные неполадки.

Далее — его прямая речь.

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Машина нового поколения

«Армату» уже многократно показывали на парадах. Это машина нового поколения. Она имеет особо высокую степень защищенности от противотанковых средств, изолированную бронированную капсулу для трех членов и необитаемую башню.

Танк оснащен мощной пушкой калибра 125 миллиметров с более длинным стволом, что обеспечивает большой порог пробиваемости. Танки «Армата» по всем показателям значительно превосходят натовскую технику всех типов.

Испытание боем

Необходимости использовать «Армату» в зоне специальной военной операции нет. Применение там этих танков обусловлено потребностью обкатки машин в боевых условиях для выявления возможных проблем.

Хотя «Ростех» сообщил о запуске серийного производства этих боевых машин в декабре 2021 года, их старались не использовать, чтобы избежать ненужных потерь. Ведь в любом бою есть риск потери техники, какой бы совершенной она ни была. Кроме того, танки «Армата» выпустили в небольшом количестве, и они требовали доводки.