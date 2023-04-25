Спецоперация 25 апреля 2023, 03:44 Танки Т-14 «Армата» начали применять в зоне спецоперации — СМИ ВС России начали применять танки Т-14 «Армата» для ударов по позициям ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные начали применять в зоне спецоперации новейшие танки Т-14 «Армата». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Российские войска начали применять новейшие танки „Армата“ для ведения огня по украинским позициям», — привело агентство слова своего собеседника.

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Он уточнил, что пока эти танки не принимали участия в прямых штурмовых действиях. По словам источника агентства, машины «получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов» в зоне спецоперации.

Российский танк Т-14 «Армата» отличают от американского Abrams встроенная бронированная капсула и другие преимущества. Сравнение двух боевых машин еще в феврале сделало издание Newsweek. В статье со ссылкой на анонимного чиновника указано, что «Армата» представляет собой самое революционное изменение в конструкции танков за последние полвека. Среди преимуществ российского танка выделили необитаемую башню, которая поддерживает 125-миллиметровую пушку. В танкостроительстве эта конструкция использована впервые.