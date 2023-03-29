Транспорт 29 марта 2023, 23:27 ПДД для всех. Смертность на дорогах снизит равная ответственность водителей и пешеходов Автоэксперт Хайцеэр: соблюдение ПДД водителями и пешеходами снизит аварийность

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В Крыму четыре человека стали жертвами нелепого ДТП с поездом. На трассе М-2 погибли сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин и его жена, а на прошлой неделе в Раменском произошла массовая авария с участием грузовиков и такси. С приходом весны на улицах все больше средств индивидуальной мобильности, которые тоже нередко становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Чтобы вопрос безопасности на дорогах не оставался риторическим, нужны меры как в отношении водителей, так и пешеходов.

Равенство на дороге

Большую опасность для движения сегодня представляют водители средств индивидуальной мобильности (СИМ), которые провоцируют немалое количество аварий, рассказал «360» вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

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Пешеходы в капюшонах, с наушниками, с телефонами шагают на дорогу, как будто у них, как в компьютерной игре, три жизни, обратил внимание эксперт.

«А мы по-прежнему обращаем особое внимание только на водителей», — посетовал он.

Хайцеэр предложил в случае нарушения ПДД активнее наказывать рублем не только водителей, но и передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности и пешеходов.

Автоэксперт привел в пример недавние изменения в ПДД, согласно которым теперь нет понятия регулируемого или нерегулируемого перехода, а пешеход должен посмотреть налево и направо в любом случае, есть на «зебре» светофор или нет.

«Но разве об этом знает пешеход? Да ему наплевать на это! Об этом знают водители, и обсуждают это водители, но от этого не становится легче», — заявил Хайцеэр.

Все обучающие пропагандистские меры, добавил он, сейчас тоже направлены в сторону водителей, а это неправильно, ведь знания ПДД могут спасти жизнь.

Соблюдение правил дорожного движения всеми участниками этого движения — и автомобилистами, и пешеходами, и водителями СИМ — снизит аварийность, заверил Хайцеэр.

«Знания ПДД берегут всех», — подчеркнул президент Национального союза автомобилистов.

Уроки в школах и прогрессивные штрафы

Изучение ПДД в школах, включение предмета в программу как обязательного с возможностью сдать теоретические экзамены на права произвело бы весьма положительный эффект. Однако в Министерстве просвещения, сказал автоэксперт, особого внимания не инициативу не обратили.

Общественный деятель, эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн в разговоре с «360» согласилась, что информационные лекции по правилам дорожного движения необходимы как в школах, так и в вузах. И проводить их стоит минимум раз в год.

В некоторых школах такие занятия уже проводят. Данная практика зависит от регионального и муниципального ГИБДД, от проявления их инициативы и есть ли у них такая установка. Юлия Манн эксперт по безопасности на транспорте

Пропаганды и информации, связанной с соблюдением ПДД, должно быть как можно больше. Баннеры об авариях должного эффекта не окажут. Гораздо лучше подействуют воспитательные беседы, примеры и «поощрительные истории».

Для обеспечения безопасности, по словам Манн, необходимо строго и непредвзято следить за нарушителями, в том числе при помощи видеокамер.

«Более того, один лишь информирующий знак о ее наличии на дороге способен предупредить больше аварий, чем любой патруль ДПС», — подчеркнула она.

К элементам повышения безопасности эксперт отнесла качество дорожного покрытия, четкую разметку, в том числе шумовую, отбойники, сигнальные конусы и разделительные полосы.

Позитивный эффект могло бы оказать и введение прогрессивной шкалы штрафов: чем больше нарушений правил — тем больше платит водитель.

«Кто-то может нарушить один раз, и это будет случайность. Тех, кто систематически превышает скорость, нужно точно штрафовать. Среди законодателей есть предложения по привязке штрафов за нарушение ПДД и превышение скорости к дороговизне автомобиля», — пояснила Манн.

«Детские» скорости

С инициативой ограничить скорость электросамокатов, которыми пользуются дети, до 20 километров в час выступила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике и руководитель платформы «Добро.РФ» Артем Метелев в комментарии для «360» поддержал ее идею.

«Жизнь и здоровье детей являются безусловным приоритетом. Полностью поддерживаю предложение <…> об ограничении скорости электросамокатов для детей на уровне 20 километров в час», — сказал он.

Депутат добавил, что количество ДТП с участием детей на велосипедах и мопедах в 2022 году увеличилось на 8%, по сравнению с 2021 годом.

«Для жителей крупных городов поездки на электросамокатах стали повседневностью. Однако вместе с позитивными эмоциями и быстрым передвижением они несут опасность для детей. Из-за высокой скорости они теряют бдительность, а также не справляются с управлением. К тому же многие водители самокатов не знают правил дорожного движения», — обратил внимание Метелев.

Запрет нарушителям пользоваться электросамокатами, допустила Юлия Манн, тоже уменьшил бы аварии с участием СИМов. А ответственность водителей и «самокатчиков» важно уравнять.

Если для покинувших место аварии водителей предусмотрена уголовная ответственность, то для пользователей СИМов такой установки попросту нет.

«Необходимо создать условия, при которых нарушители на СИМах боялись бы скрыться с места ДТП. Нужно ввести и высокоматериальную ответственность», — заключила она.