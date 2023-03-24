Эксклюзив 24 марта 2023, 08:41 Массовое ДТП с тремя грузовыми и пятью легковыми автомобилями случилось в Раменском Массовое ДТП с грузовиками и легковыми авто случилось в Раменском

Читать 360tv в

На трассе в Раменском городском округе ночью 24 марта случилось массовое ДТП. Столкнулись три грузовика и пять легковых автомобилей, в том числе такси. Источник «360» показал кадры с места событий.

Реклама

Авария случилась в районе деревни Жирошкино на автодороге А-107. Столкнулись три грузовика и пять легковых автомобилей, однако точные обстоятельства аварии источник не раскрыл. Машины получили повреждения разной степени — у одних отсоединился бампер, у других смялся кузов и багажник.

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

На место выехали экстренные службы, медики осмотрели участников аварии. Один человек пострадал, ему понадобилась помощь.