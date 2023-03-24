24 марта 2023, 08:41
Массовое ДТП с тремя грузовыми и пятью легковыми автомобилями случилось в Раменском
Массовое ДТП с грузовиками и легковыми авто случилось в Раменском
На трассе в Раменском городском округе ночью 24 марта случилось массовое ДТП. Столкнулись три грузовика и пять легковых автомобилей, в том числе такси. Источник «360» показал кадры с места событий.
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Авария случилась в районе деревни Жирошкино на автодороге А-107. Столкнулись три грузовика и пять легковых автомобилей, однако точные обстоятельства аварии источник не раскрыл. Машины получили повреждения разной степени — у одних отсоединился бампер, у других смялся кузов и багажник.
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
На место выехали экстренные службы, медики осмотрели участников аварии. Один человек пострадал, ему понадобилась помощь.
ДТП
Раменское
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