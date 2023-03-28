Эксклюзив 28 марта 2023, 13:29 Новиков подтвердил гибель в ДТП сооснователя ресторанов «Сыроварня» Левина Ресторатор Новиков: погибшего в ДТП сооснователя ресторанов «Сыроварня» Левина похоронили РИА «Новости»

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Один из известнейших российских кондитеров, сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин и его семья погибли в результате ДТП в Орловской области. Как рассказал «360» ресторатор Аркадий Новиков, похороны уже состоялись.

«Это было давно, его уже похоронили. Что могу сказать — любого человека жалко. Талантливых — еще больше», — сказал Новиков.

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По данным пресс-службы УМВД России по Орловской области, ДТП произошло в 00:40 24 марта в Мценском районе на автодороге М-2 «Крым». Ведомство уточнило, что ехавший в сторону Москвы грузовик Mercedes Benz выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Pajero.

Находившийся за рулем водитель Mitsubishi от полученных травм скончался во время госпитализации, также умерли двое из трех его пассажиров — женщина 1978 года рождения и мужчина 1975 года рождения. Мальчика 2010 года рождения с серьезными травмами доставили в больницу.

Водителя большегруза задержали. В его отношении завели уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели двух и более человек.

По данным Telegram-канала Mash, за рулем Mitsubishi Pajero находился Левин, пассажирами были его жена и брат, выживший ребенок — племянник кондитера. Водитель грузовика сейчас находится под домашним арестом.