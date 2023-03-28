Происшествия 28 марта 2023, 22:36 Четыре человека погибли в ДТП с поездом в Крыму МЧС Крыма: 4 человека погибли в ДТП с поездом в Джанкойском районе "ВКонтакте"

Читать 360tv в

Пассажирский поезд столкнулся в легковушкой в Крыму. В результате погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональном МВД в социальной сети «ВКонтакте».

По данным правоохранителей, в Джанкойском районе пассажирский поезд на железнодорожном переезде в районе села Отрадное столкнулся с легковушкой Skoda.

Реклама

«В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних», — уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Специалисты устанавливают обстоятельства аварии.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС республики, ДТП произошло 28 марта в 20:14 по местному времени рядом с поселком городского типа Вольное. Пассажирский поезд сообщением Симферополь — Санкт-Петербург столкнулся с иномаркой Skoda Octavia.

Движение железнодорожного транспорта приостановлено. На месте работают 33 человека и 10 единиц техники.