Транспорт 16 февраля 2024, 22:32 Быстрее «Ласточек» и «Сапсанов». Россия строит новые высокоскоростные поезда Эксперт «Желдорразвития» Кисько: у ВСМ будет достаточная загрузка и окупаемость Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

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Всего через четыре года по России помчатся небывало быстрые поезда. На них всего за несколько часов можно будет добраться из Москвы в Санкт-Петербург, а потом — в Сочи, Екатеринбург и другие города. «Сапсаны», «Ласточки» и обычные пассажирские составы тоже останутся в строю.

ВСМ объединит города России и Белоруссии

Скоро в России появится высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург. Она протянется через Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Таким образом можно будет разгрузить другие железнодорожные маршруты и авиаперевозчиков.

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Для ВСМ в Москве построят дополнительный терминал на Рижском вокзале, а в городе на Неве реконструируют «Санкт-Петербург — Главный» и построят новую техническую станцию «Обухово-2». Общую стоимость магистрали оценили почти в два триллиона рублей.

По словам президента России Владимира Путина, высокоскоростная магистраль со временем может протянуться до Сочи и Екатеринбурга, Рязани, Адлера, Казани, а также до Минска. Эту идею поддержал и глава Белоруссии Александр Лукашенко.

ВСМ — быстрее всех

Добраться из российской столицы до Санкт-Петербурга можно будет за два с четвертью часа и 7700 рублей. Дорога от Москвы до Твери займет 39 минут, время пути между Петербургом и Великим Новгородом составит 29 минут. Поезда будут ходить раз в 10–15 минут со скоростью 360 километров в час.

Специалисты уже отметили, что появление новой высокоскоростной железнодорожной магистрали не только повысит мобильность населения, но и уровень комфорта, а также безопасность путешествий. Кроме того, ВСМ простимулирует развитие экономики страны.

Первые 28 поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали планируют поставить к 2028 году.

Телеканал «360»

Поезда ВСМ сделают на Урале

Президент ассоциации «Желдорразвитие» Александр Кисько в разговоре с «360» подчеркнул, что проект ВСМ очень важен для разгрузки существующих магистралей. В частности он поможет создать более широкий транспортный коридор Москва — Санкт-Петербург как для грузового сообщения, так и для пассажирских перевозок.

А южное направление поможет развитию наших курортов и внутреннего туризма в целом. В самом начале проекта поднимался вопрос, будет ли у ВСМ достаточная загрузка и окупаемость. Сегодня можно не сомневаться в том, что это направление наверняка станет очень востребованным. Александр Кисько президент ассоциации «Желдорразвитие»

Для создания новой модели скооперировались разработчики машиностроительной техники, ведь новая машина должна отвечать довольно высоким параметрам. По словам эксперта, поезда для новой магистрали сделает завод в Верхней Пышме — «Уральские локомотивы». Именно это предприятие выпускает электропоезда «Ласточка».

Создадут и специальное железнодорожное полотно. Работы ведут довольно интенсивно, что требует решения разнообразных вопросов, пояснил Кисько. Ведь дело упирается не только в вагоны и рельсы: нужно решить множество вопросов, в том числе с собственниками прилегающих территорий и обустройством трассы

Anne-Sophie Wittwer / Global Look Press

Новым поездам — своя инфраструктура

Директор Центра исследований «Умного города» ФГРР НИУ ВШЭ Константин Трофименко отметил, что первые экспериментальные поезда, которые могли развивать скорость более 300 километров в час, изготовили еще в 60-х годах прошлого века. Даже нынешний «Сапсан» потенциально мог бы достичь этих показателей. Вопрос в инфраструктуре.

Сейчас по обычным железнодорожным путям развить такие скорости технически невозможно, в том числе и из соображений безопасности. Особенности новой магистрали в том, что это будет полностью изолированная от любых других железнодорожных перевозок инфраструктура. Там будет все оптимизировано именно для скоростного движения. Константин Трофименко директор Центра исследований «Умного города»

Новые поезда для ВСМ будут полностью российского производства без каких-либо иностранных деталей, уточнил собеседник «360». Разумеется, этот подвижной состав станет более совершенным, нежели его предшественники.

ВСМ не отменит других перевозок

Трофименко рассказал, что частота движения поездов ВСМ будет вполне рентабельной, особенно учитывая, что их обеспечат полностью изолированной инфраструктурой. В Китае, например, скоростные поезда ходят каждые пять минут, причем по нескольким направлениям сразу, если говорить про Пекин.

Рентабельность должна оцениваться не с точки зрения окупаемости, вроде «стоимость инфраструктуры поездов разделить на количество пассажиров и получаем цену билета». Нет, тут гораздо более сложный экономический расчет с учетом всех мультипликативных эффектов: вкладов в региональную экономику, развитие территорий. Константин Трофименко

По его словам, долгосрочный экономический эффект ВСМ, безусловно, будет — так же, как и во всех странах мира. Новая магистраль — очень хороший инструмент для экономического развития регионов. Что касается цены пассажирского билета, то ее устанавливают с учетом многих нюансов.

«Стоимость заложена, в том числе и для того, чтобы не обвалить перевозки в других сегментах, в первую очередь в авиационных, где цены на билет значительно ниже. Ночные поезда „Москва — Петербург“ тоже останутся, будут иметь свой спрос плацкарты и так далее. И они, безусловно, будет дешевле», — уточнил Трофименко.

Он добавил, что сообщение «Москва — Петербург» — это то направление, где трафик будет всегда, особенно с учетом огромного количества деловых корреспонденций государственных и частных организаций.