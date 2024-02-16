Транспорт 16 февраля 2024, 03:01 Поезда будут ходить между Москвой и Петербургом каждые 10-15 минут Глава Минтранса: поезда ВСМ Москва — Петербург будут курсировать каждые 15 минут Freepik

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Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что высокоскоростные поезда по магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом будут ходить каждые 10-15 минут. Об этом сообщило РИА «Новости».

Савельев рассказал об этом во время доклада о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между этими городами на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Он также напомнил, что время, затраченное на дорогу между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ, составит два часа 15 минут. По словам министра, оба города будут участвовать в финансировании пилотного проекта.

«Уже создана компания, которая планирует выступить акционером концессионера. Назвали ее „ВСМ две столицы“. В качестве концедента предполагается определить Федеральное агентство железнодорожного транспорта Минтранса России», — заявил Савельев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин согласовал схему ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Он добавил, что осталось доработать детали будущего документа.