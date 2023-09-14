Общество 14 сентября 2023, 23:54 🚙Цены на топливо в России бьют рекорды. Падения можно не ждать? Представитель фонда энергобезопасности Юшков: рост цен на АЗС остановится осенью РИА «Новости»

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Оптовые цены на дизель и бензин продолжили ставить рекорды на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Подорожание скажется на стоимости топлива на АЗС, что в условиях пока еще не завершившегося туристического сезона и сбора урожая сильно ударит по карманам простых россиян. Внимание на ситуацию на топливном рынке уже обратил президент России Владимир Путин, который заявил о медленной реакции правительства, но подчеркнул, что проблема уже решается. Однако ждать снижения цен на заправках пока не стоит.

Обновленные максимумы

Цены на все виды топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже в четверг, 14 сентября, в очередной раз обновили максимальные показатели. Стоимость премиального бензина Аи-95 увеличилась до 76 292 рублей за тонну (+05%), Цена бензина Аи-92 выросла до 69 642 рублей (1,55%), дизельного топлива — 73 210 рублей (+1,47%). При этом стоимость дизеля, необходимого работникам сельского хозяйства для сбора урожая, только за август взлетела сразу на 18,5%.

Аграрии еще в конце августа сообщали о нехватке топлива для сбора урожая и попросили принять меры для поставки дизеля в регионы. В Министерстве энергетики причиной называли ремонт нефтеперерабатывающих предприятий, а также перепродажу топлива за границу по серым схемам.

Глава ведомства Николай Шульгинов в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что ожидают завершение работ на предприятиях уже в ближайшее время, что должно улучшить ситуацию. Кроме того, по решению правительства с 1 сентября нормативы для продажи нефтепродуктов на бирже увеличили до 9,5% от общего объема и до 13% для бензина.

РИА «Новости»

Но в этот же день вступил в силу закон о двукратном сокращении демпфера для нефтяных компаний. Речь идет о компенсации разницы между экспортной ценой топлива и стоимостью для внутреннего рынка.

Когда цены в мире на нефтепродукты идут вверх, то правительство выплачивает производителям разницу за счет бюджета, чтобы все топливо не уходило за границу, а цены на АЗС не приближались к мировым. При этом если цены падают ниже, то здесь компенсацию в бюджет платят нефтяники. Это главная, но не единственная причина роста цен на топливо в России.

Горячий сезон

Рост цен на топливо начался еще летом и продолжился в начале сентября. К такой ситуации привели сразу несколько причин, которые наложились друг на друга. Об этом в беседе с «360» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он напомнил, что еще во время пандемии россияне стали чаще проводить отпуска внутри страны, путешествуя на автомобилях. В 2022 году из-за закрытия аэропортов в южных регионах развитие внутреннего туризма развилось еще сильнее. Люди стали больше ездить на транспорте, что привело к росту потребления топлива. При этом нефтяные и перерабатывающие компании не стали менять принципы своей работы.

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«На время такого повышенного автомобильного сезона не создано инфраструктуры. Нет дополнительных хранилищ топлива, которые можно заполнить зимой и продавать летом. Отрасль совсем не перестроилась», — заявил Юшков.

Он добавил, что летом и начале осени объемы потребления топлива росли всегда, а сейчас это только усилилось. Но нефтяники до сих пор не могут к этому привыкнуть.

Важный экспорт

Интереса у нефтяных компаний в насыщении топливом внутреннего рынка нет. Особенно после объявленного еще весной правительством сокращение выплат по демпферу в два раза.

«Планировалось еще летом это сделать, но перенесли на сентябрь В формулу расчета выплат по демпферу добавился коэффициент 0,5, то есть ровно в половину выплаты сократили. Сокращение выплат из бюджета привело к тому, что нефтяники подняли цену на внутреннем рынке до того параметра, сколько они не получат», — заявил Юшков.

РИА «Новости»

Эксперт добавил, что свою роль в рост цен вложило ослабление рубля. Нефтяникам выгоднее продать свою продукцию за валюту и получить больший доход. Поэтому цены на внутреннем рынке должны вырасти.

Причины сокращения демпфера

Решение о двукратном сокращении выплат нефтяником между экспортной ценой и внутренней правительство принимало в начале года, когда в государственном бюджете наблюдалась большая дыра за счет незапланированного увеличения расходов и сокращения доходов, напомнил Игорь Юшков.

Разрыв был очень большой. Это напугало правительство. Естественно, они боролись с дефицитом бюджета. Начали повышать налоги на разные отрасли, чтобы был больше доход и смотрели, где можно сократить расходы. Одна из строк о сокращении была уменьшение выплат нефтяным компаниям в рамках демпфера Игорь Юшков.

Эксперт добавил, что чиновники оказались перед выбором: сохранить макроэкономическую стабильность или подорожание топлива. Выбор сделали в пользу общей экономики России.

Ситуация с дефицитом бюджета улучшилась во втором полугодии. Основная доля расходов пришлась на первый квартал, а доходы выросли за счет роста цен на нефть и сокращения дисконта на топливо. Плюс ослабление рубля увеличило размеры бюджета. Поэтому Владимир Путин и раскритиковал правительство за то, что оно не вовремя отреагировало на изменения.

«Сейчас повышать доходы бюджета какими-то особыми мерами нет. В этой ситуации правительство могло бы пересмотреть параметры демпфера и вернуть прежнюю формулу, чтобы увеличить выплаты нефтяникам, чтобы они сдерживали рост внутренних цен», — пояснил Игорь Юшков.

Он добавил, что правительство пока только начало обсуждать этот вопрос, а действовать надо уже сейчас.

Ценовой прогноз

Ситуация на российском топливном рынке зависит от расторопности правительства и окончания летнего сезона, когда возросший спрос на топливо снизится, то можно ожидать стабилизации, спрогнозировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

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При этом Игорь Юшков отметил, что есть риск того, что цены продолжат расти вверх из-за того же демпфера. Нефтяники могут не получить никаких выплат из бюджета.

В законе есть такое правило, что на каждый месяц Минфин устанавливает некую индикативную цену бензина на бирже. Сколько примерно он должен стоить, исходя из прошлых периодов. Если в течение месяца цена на бензин на бирже поднимается больше 10%, то демпфер не платится. Это такой вид наказания за то, что компания допустила столь резкое подорожание

Он добавил, что оптовые цены уже выше индикативных, поэтому нефтяники могут не получить ничего и компенсируют эти средства за счет конечных потребителей. Хотя по сути, за счет роста цен они уже на них заработали.

«Поэтому проблема демпфера будет толкать цены вверх, но сокращенное потребление потянет цены вниз», — подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас важно дождаться решения правительства, которое найдет компромисс. Это решение не уменьшит цены на АЗС, а остановит их на нынешних позициях, прекратив рост. А на оптовом рынке стоимость топлива вполне может пойти вниз.