Транспорт 28 августа 2023, 17:12 ⛽ Южные регионы России остались без топлива на заправках «Газпрома». Бензин перетек крупным покупателям Эксперт Митрахович связал дефицит бензина на АЗС «Газпрома» с продажей оптом РИА «Новости»

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Сразу несколько регионов России столкнулись с прекращением работы автозаправочных станций «Газпрома». Страдают не только автолюбители: большая часть этих субъектов расположена на юге страны, где как раз в разгаре уборочная кампания, поэтому топливо необходимо для сельскохозяйственной техники. Предварительной причиной дефицита назвали плановый ремонт завода, принадлежащий ПАО «Газпром». Но проблемы розничного рынка топлива, по мнению экспертов, глубже.

Топливный дефицит на заправках «Газпрома»

Дефицит топлива на автозаправочных станциях «Газпрома» зафиксировали в южных регионах России еще в середине августа. Первыми нехватку бензина почувствовали на себе водители Краснодарского края.

По данным телеканала «Кубань 24», единственным доступным предложением оказалось дизельное топливо. Работники заправок заявили, что бензин пока к ним не поступил. На горячей линии объяснили, что дефицит вызван сбоем поставок со стороны завода-изготовителя. Сроки решения ситуации там назвать затруднились.

РИА «Новости»

Жительница Ейска в беседе с «360» сообщила, что несколько дней в городе не работали заправочные станции «Газпрома».

«Сначала закончился 92-й бензин, потом — 95-й и дизельное топливо. Говорили, что нет горючего. На горячей линии сказали ждать — привезут», — пояснила она.

Заправки российской транснациональной энергетической компании также прекратили работать в Ставрополе. Журналисты издания «Блокнот» уточнили, что таблички «Технический перерыв» появились на станциях еще 22 августа. Спустя семь дней работу АЗС так и не возобновили.

РИА «Новости»

Еще одним регионом, где корпорация закрыла свои заправки, стала Ростовская область. На невозможность заправить машину на АЗС «Газпрома» пожаловались жители города Шахты и поселка Каменоломни, писал 161.RU. По словам собеседника СМИ, на станции ему сказали, что топливо не появится до 5 сентября.

В пресс-службе правительства Ростовской области отметили, что приостановка работы АЗС связана с прекращением отгрузки Астраханского газоперерабатывающего завода, принадлежащего «Газпрому». По этой причине продажу топлива на некоторых заправочных станциях ограничили до осени. По данным газеты «Известия», на предприятии 19 августа начался плановый ремонт, который продлится до сентября.

Из-за сбоя поставок водители Волгоградской и Астраханской областей тоже столкнулись с дефицитом топлива. Там сразу 22 заправки ограничили отпуск горючего.

«360» отправил запрос в пресс-службу «Газпрома», но на момент написания материала ответа не получил.

РИА «Новости»

Поломка логистики

Министерство энергетики России после сообщений о нехватке топлива в регионах заявило, что решением проблем с горючим занялся специальный штаб. В него вошли представители федеральных органов исполнительной власти, нефтяных компаний, ОАО «РЖД», АО «СПбМТСБ», автоперевозчиков и независимых участников рынка.

Штаб взял на особый контроль поставки топлива в южные регионы, на предприятия агропромышленного комплекса и автозаправочных станций.

На основе постоянного мониторинга производственных и потребительских потребностей участников штаб работает над повышением ритмичности и оптимизации расходов на логистику для всех участников. Министерство энергетики России

В ведомстве добавили, что общий спрос на топливо обеспечивает объем продукции заводов, перенаправление потоков экспортного бензина на внутренний рынок, а также поставки горючего с региональных нефтебаз.

В беседе с «Известиями» представители министерства объяснили, что сложности со снабжением южных субъектов страны вызваны высокой загрузкой железных дорог из-за туристического сезона. В Минэнерго подчеркнули, что уже договорились с компаниями — производителями горючего и РЖД по решению вопросов логистики, чтобы обеспечить топливом сельскохозяйственные предприятия в период сбора урожая и посева озимых.

Предпринимателям рекомендовали сдерживать цены на дизель в главных сельскохозяйственных регионах России.

РИА «Новости»

Интерес оптовых поставок

Нефтяные компании могут делать запасы топлива перед ремонтом на производстве. Однако такие работы не способны спровоцировать нехватку топлива, заявил «360» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович.

Он пояснил, что сегодня компаниям не столь интересно продавать топливо в рознице, пока на оптовом рынке увеличиваются цены.

Рост розничных цен сейчас недостаточен, чтобы компаниям было выгодно продавать. Тем более при перерасчете из рубля в валюту. При наличии экспортной альтернативы, при растущих налогах цены в опте растут. А если вы продаете в розницу по меньшей цене, или когда она несильно превышает оптовую, то начинаются всякие сюжеты с нехваткой топлива и так далее. Станислав Митрахович ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Эксперт добавил, что если нехватка топлива связана только с ремонтом, то в ближайшее время эта проблема исчезнет. Но, по его прогнозу, тема дефицита горючего останется актуальной в ближайшие несколько месяцев.

В качестве решения проблемы Митрахович предложил быстро повышать цены на бензин и дизельное топливо в рознице или снижать налоги для перерабатывающих компаний.

РИА «Новости»

Цены на топливо

Оптовая цена бензина в России летом поставила новые рекорды. По данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, стоимость бензина АИ-92 превысила 62 тысячи рублей за тонну, АИ-95 пробил отметку в 70 тысяч рублей, а дизель подорожал до 66,6 тысячи.

Цены в рознице несопоставимы, хотя тоже показали рост. С 15 по 21 августа средняя стоимость литра бензина прибавила 0,6%, дизельного топлива — 1,3%. В реальных числах это выглядит так: АИ-92 — 100,5 рубля за литр, АИ-95 — 100,5 рубля за литр, АИ-98 и выше — 101 рубль за литр, дизельное топливо — 101,3 рубля за литр.