Общество 27 февраля 2024, 09:38 Представитель Новака ответил на публикации о запрете экспорта бензина на полгода Представитель Новака подтвердил планы запретить на полгода экспорт бензина РИА «Новости»

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Правительство России с 1 марта планирует ввести запрет экспорта бензина из страны сроком на полгода. Данные об этом подтвердил представитель вице-премьера Александра Новака, сообщило РИА «Новости».

Информацию о том, что премьер Михаил Мишустин одобрил временный запрет экспорта бензина с 1 марта на полгода, а также увеличение продаж дизельного топлива на бирже до 16%, сообщил 27 февраля РБК со ссылкой на источники.

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На вопрос журналистов, действительно ли это так, представитель Новака дал положительный ответ.

«Так», — сказал он, не предоставив больше никаких подробностей.

Ранее запрет на экспорт бензина действовал в России с 21 сентября по 17 ноября в 2023 году. Тогда эта мера потребовалась для стабилизации ситуации с ценами на внутреннем рынке моторного топлива.

Отменили запрет после того, как внутренний рынок был насыщен топливом и появился профицит предложения.