Транспорт 09 марта 2024, 22:47 Автомобиль с большим пробегом. На что нужно обратить внимание при покупке Автоэксперт Казаченко: при покупке подержанной машины не обойтись без сервиса РИА «Новости»

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С февраля 2024 года россияне в два раза меньше покупали автомобили с пробегом более 250 тысяч километров. При этом доля населения по-прежнему заинтересована в подержанных машинах. Для желающих купить автомобиль с пробегом «360» выяснил, на что нужно обратить внимание и стоит ли обращаться в автосервис.

Ассортимент остался неизменным

В январе на долю автомобилей с пробегом свыше 250 тысяч километров приходилось 14% от всех продаж, но уже в феврале количество проданных машин с таким показателем сократилось в два раза. При этом ассортимент остался неизменным, сообщила «Российская газета». В топ-5 по прежнему входят Hyundai, Toyota, Lada, Nissan и Ford.

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Четверть россиян в феврале все еще предпочитали покупать машины с пробегом от 100 тысяч до 150 тысяч километров. Авто с показателем от 50 тысяч до 100 тысяч приобретали 17% покупателей, от 200 тысяч до 250 тысяч — 15%.

Как и январе, в феврале на рынке с пробегом чаще всего покупали внедорожники. На втором месте оказались седаны, на третьем — пятидверные хэтчбэки. Самый высокий спрос зафиксировали на авто с пробегом стоимостью от 500 тысяч до одного миллиона рублей. На их долю пришлось чуть более трети от всего объема продаж.

РИА «Новости»

С какими проблемами можно столкнуться и на что обратить внимание

Производитель

Средний возраст автомобилей увеличился в связи с уменьшением числа продаж новых машин, рассказал «360» вице-президент Автомобильной Сервисной Ассоциации Александр Казаченко. У авто, которые сейчас ездят, увеличивается пробег. Соответственно, на рынке растет число машин с пробегом более 200 тысяч километров. Количество таких авто будет увеличиваться с каждым годом.

При покупке машин с пробегом необходимо обратить внимание на производителя: обеспечивает ли он поставки запасных частей.

«Яркий пример: у нас Kia ушла, а запчасти до сих пор официально поставляются. Renault, Peugeot, Citroën ушли, компания Eurorepar поставляет все запасные части на все модели, которые продавались в России», — объяснил эксперт.

Самая сложная ситуация наблюдается с американскими автомобилями. Речь идет о сроках, поставках и стоимости деталей. Чуть лучше обстановка с «японцами», запчасти поставляют через Дальний Восток — Владивосток и Хабаровск.

«Они к нам идут и едут. Везут практически все, нет какого-то напряжения на рынке», — отметил эксперт.

РИА «Новости»

В случае с китайскими машинами с пробегом более 300 тысяч километров необходимо следить за ситуацией. Скорее всего, запчасти будут поставлять. Но одна из главных проблем авто из КНР — они очень быстро меняют марки модели.

«Они очень быстро делают фейслифтинг моделей, выпускают обновленные автомобили и не всегда сразу могут обеспечить то количество запчастей, которое необходимо для автомаркета», — объяснил специалист.

Вторая проблема заключается в том, что китайцы могут просто перестать выпускать детали. Это связано с тем, что необходимое количество автомобилей не продали, а определенное число запчастей выпустили, и больше к ним возвращаться уже не будут. Такая проблема не исключена на рынке, подчеркнул Казаченко.

РИА «Новости»

Состояние авто

При покупке машины с большим пробегом необходимо уделить внимание состоянию кузова, посмотреть, есть ли коррозии. Также важно оценить агрегаты: двигатели, коробку передач, рулевое управление и электрику.

«То есть, покупая автомобиль с пробегом 500+, без автосервиса, в принципе, обойтись невозможно», — заключил Казаченко.

По его словам, автовладельцы по-разному относятся к машинам. Если взять несколько авто с одинаковым пробегом в 500-600 тысяч километров, все они будут в разном состоянии.

«Поэтому надо обращаться в сервис перед покупкой, надо смотреть, проверять и понимать, какое количество денег ты в ближайшее время потратишь на ремонт автомобиля», — подытожил специалист.

РИА «Новости»

Самые неубиваемые машины

На первом месте по неубиваемости стоят американские производители, рассказал Казаченко. На втором — Япония, затем идет Корея. После них следует немецкая тройка, и замыкают группу китайские производители.

«Примерно по долгожительности сейчас можно выстроить вот такую цепочку», — отметил эксперт.

В заключение он еще раз подчеркнул, что выбирать подержанный автомобиль наобум ни в коем случае нельзя. Нужно пользоваться услугами автосервиса, и перед покупкой проводить действительно качественную диагностику.