Транспорт 03 марта 2024, 05:03 Автоэксперт рассказал, какую машину можно купить до миллиона рублей Автоэксперт Титов: есть большой выбор машин с АКПП по цене до миллиона рублей Freepik

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Автолюбители могут выбрать из большого ассортимента машин с автоматической коробкой передач по цене до миллиона рублей, если обратят внимание на вторичный рынок. Об этом автоэксперт Роман Титов в интервью агентству «Прайм».

По его словам, за эту цену можно купить такие популярные модели как Chevrolet Lacetti и Aveo, Hyundai Solaris и IX35, Kia Rio и Ceed, Opel Corsa, Mercedes-Benz C-Класс, модели бренда BMW и другие.

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Главные плюсы этих машин — компактность, недорогое обслуживание, доступность запчастей и надежность. Но надо учитывать, что у автомобилей по цене ниже миллиона, скорее всего, будет большой пробег.

Ранее стало известно, что в Россию могут огранить поставки запчастей. Минпромторг начал обсуждать с бизнес-сообществом возможность убрать из перечня параллельного импорта некоторые автомобильные бренды.