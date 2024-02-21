Транспорт 21 февраля 2024, 13:38 Автоэксперт Титов посоветовал покупать автомобиль с пробегом у официального дилера

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Чтобы не купить кота в мешке, лучше приобретать подержанное авто у официальных дилеров. Об этом «Российской газете» рассказал замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом дилерского холдинга «Авилон» Роман Титов.

Он объяснил, что нужно максимально проверять всю информацию об авто с пробегом. Сейчас ее можно заказать и узнать, кто раньше владел машиной, была ли она в ДТП, не скручен ли пробег.

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Как добавили «Известия», также важно обращать внимание на то, в каком состоянии находится кузов. Если на нем есть следы коррозии или ржавчины, то это плохой признак. Наконец, эксперт порекомендовал проверить, были ли перекрашены элементы.

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