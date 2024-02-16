Транспорт 16 февраля 2024, 18:58 Автоэксперт Сажин объяснил интерес россиян к подержанным авто удобством в обслуживании

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Последние исследования показывают, что среди россиян вырос интерес к подержанным автомобилям. Автоэкперт Владимир Сажин объяснил Общественной Службе Новостей причину повышенного спроса.

По его словам, сейчас перед автомобилистами стоит выбор: купить новую китайскую машину или за те же деньги — с пробегом. Многие отдают предпочтение последнему варианту из-за удобства в обслуживании. Запчасти на китайские автомобили обычно приходится какое-то время ждать, тогда как на подержанные они есть в прямом доступе.

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Владимир Сажин добавил, что ситуация изменится, если новые автомобили зарекомендуют себя и будут вызывать больше доверия.

«Чтобы выйти из этой ситуации, нужно довести качество новых транспортных средств до необходимого уровня. Чтобы они были надежными, безотказными и доступными. Не нужно гнаться за ценой, нужно обратить внимание на другие сегменты», — подчеркнул автоэксперт.

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