В чем опасность SORA и аналогов

Можно ли отличить сгенерированное видео от настоящего

Что такое нейросеть SORA от OpenAI и на что она способна

Разработчики сделали огромный шаг в развитии искусственного интеллекта и генерации контента. Скоро пользователи смогут создавать минутные видеоролики, которые, на первый взгляд, сложно отличить от реально снятых кадров. О новом проекте от OpenAI, успехе и недоработке модели, а также опасности пугающей виртуальной реальности — в материале «360».

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Что такое нейросеть SORA от OpenAI и на что она способна

Возможности SORA

Американская научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта (ИИ), OpenAI недавно представила новый проект SORA. Очередной инновационной технологии уже прочат такой же успех, как текстовой нейросети ChatGPT и инструменту для создания изображений Dall-e.

SORA позволит создавать видеоролики максимум до 60 секунд. Все, что нужно пользователю, — ввести описание желаемого изображения, указать все детали, которые он хотел бы видеть в видео, и нажать на кнопку «Сгенерировать». Кроме того, все сгенерированные ролики поддерживают высокое качество изображения.

«Нейросеть SORA способна генерировать сложные сцены с несколькими персонажами, определенными типами движения и точной детализацией объекта и фона. Модель понимает не только то, что пользователь запрашивает, но и то, как эти вещи существуют в реальном физическом мире», — рассказали разработчики на официальном сайте OpenAI.

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Все ограничивают лишь границы воображения человека — можно создать стаю волков, которые бегут по бескрайним просторам Сибири, или человека, читающего в одиночестве книгу, например, посреди океана на самодельном плоту.

Качество, движения и банальная анатомия всего живого в новой нейросети теперь не страдает, как было раньше.

Разработчики показали пример видео, созданного с помощью SORA, текстовой запрос которого звучит так:

Несколько гигантских мамонтов идут по заснеженному лугу, их длинный мех слегка развевается на ветру. На фоне — заснеженные деревья и живописные горы вдали. Полуденный свет с расплывчатыми облаками и солнце создают теплое свечение, вид с низкой камеры потрясает, захватывая большое мохнатое млекопитающее в движении в высоком качестве.

Настолько реалистичные видео одних пользователей испугали, а других — позабавили. После презентации проекта в социальных сетях запустили тренд, где публикуют настоящие видео, но при этом якобы сгенерированные нейросетью SORA.

Как сделать видео с помощью SORA

Сейчас доступ к модели разработчики предоставили только экспертам по информационной безопасности для оценки потенциальных угроз и рисков использования нейросети, а также художникам и графическим дизайнерам для получения обратной связи и дальнейшего совершенствования модели.

В общее пользование модель пока не запустили.

Компания OpenAI уделяет особое внимание вопросам безопасности и этике использования SORA, поэтому разрабатывает инструменты для выявления фейкового контента. Например, разработчики работают над классификатором для определения видео, созданных с помощью искусственного интеллекта.

С помощью проекта SORA организация хочет показать безграничный потенциал развития ИИ и возможности, которые появятся на горизонте в ближайшем будущем.