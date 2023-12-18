Технологии 18 декабря 2023, 19:03 Создателя ChatGPT включили в число главных ученых года Создатель ChatGPT вошел в топ научных героев 2023 года по версии Nature Unsplash

Читать 360tv в

Сооснователь компании OpenAI, которая создала чат-бот ChatGPT, Илья Суцкевер попал в список главных ученых уходящего года по версии журнала Nature. Редакция издания заметила, что он сыграл ключевую роль в разработке нейросетей, меняющих современное общество.

«Он обладает замечательной чертой выбирать направление и неустанно следовать ему, независимо от того, согласны с ним другие или нет», — охарактеризовал Суцкевера исследователь искусственного интеллекта Эндрю Энджи.

Реклама

Суцкевер родился в 1986 году в Нижнем Новгороде в семье инженера. В 1991 году вместе с родными эмигрировал в Израиль, где учился в местном университете. В 2002 году его семья снова переехала, выбрав Канаду. Здесь Суцкевер изучал математику и компьютерные науки в Университете Торонто.

Благодаря своему научному руководителю Джеффри Хинтону увлекся машинным обучением. Будучи экспертом в области искусственного интеллекта, в 2015 году Суцкевер вместе с Илоном Маском основал OpenAI. А в мае 2023 года появился ChatGPT, давший новый виток развитию нейросетей.

Ранее «Грамота.ру» и Институт Пушкина назвали «нейросеть» словом года. Только за последний раз его искали в сети свыше четырех миллионов раз.