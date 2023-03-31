Мир 31 марта 2023, 10:54 Бесплатную версию нейросети Midjourney закрыли из-за фейков Основатель Midjourney заявил о закрыти бесплатной версии нейросети из-за фейков Unsplash

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Доступ к бесплатной версии нейросети для создания изображений Midjourney закрыли из-за злоупотреблений пользователей, сообщило издание Business Insider. В Сети ранее появлялась изображения папы Римского в белом пуховике, экс-президента США Дональда Трампа, которого задерживает полиция и прочих фейков.

Основатель Midjourney Дэвид Хольц на официальном Discord-сервере компании объявил, что бесплатные пробные версии отключат до тех пор, пока не выпустят обновление системы.

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Некоторые изображения, созданные нейросетью Midjourney, получались настолько реалистичными, что пользователи в соцсетях начинали верить увиденному. Из-за этого в Twitter появилось специальное предупреждение, что картинки сгенерированы Midjourney и не являются реальным фото. В частности, такие разъяснения потребовались для изображений папы римского в белой куртке и задержанного Трампа.

Платные версии Midjourney пока еще можно использовать. Пользователи могут выбрать базовый план (10 долларов в месяц), стандартный (30 долларов в месяц) и профессиональный — за него нужно платить 60 долларов ежемесячно.