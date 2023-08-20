Технологии 20 августа 2023, 20:31 Миссия невыполнима. Крушение «Луны-25» заставит Россию работать над ошибками Доцент МАИ Дьяконов: «Луне-25» предстояло выполнить архисложную задачу в космосе NASA

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Российская межпланетная станция «Луна-25» столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли при выходе на нерасчетную орбиту и потерпела крушение. Ее запуск стал первой в современной истории России попыткой провести научные исследования в районе Южного полюса Луны. Какие риски могли не учесть в Роскосмосе и в чем была уникальность проекта — в материале «360».

Что такое «Луна-25»?

«Луна-25» — автоматическая межпланетная станция. Предполагалось, что она впервые в истории совершит посадку на Южном полюсе Луны. Для России запуск стал первой почти за 50 лет экспедицией к спутнику Земли.

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Прошлую миссию — советскую автоматическую станцию «Луна-24» — запускали в 1976 году. Она доставила на Землю 170 граммов лунного грунта. В ходе исследования ученые предположили, что в нем может содержаться вода.

Спускаемый аппарат станции запустили 11 августа с космодрома Восточный на ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Позже ее вывели на траекторию полета к спутнику Земли. «Луна-25» должна была прилуниться в районе кратера Богуславский вблизи Южного полюса, чтобы провести исследования свойств и состава полярного грунта.

Масса станции «Луна-25» составляла 1605 килограммов. Из них 1000 килограммов приходились на топливо и 20 килограммов — на научное оборудование.

Фото: Telegram-канал Роскосмоса

Крушение станции

В воскресенье, 20 августа, Роскосмос сообщил, что станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и «прекратила свое существование».

Отмечалось, что потеря связи произошла в 14:57 19 августа, через 47 минут после выдачи импульса на торможение.

После тормозящего импульса «Луна-25» на какое-то время скрылась от земных наблюдателей за диском естественного спутника Земли, поэтому в этот период связаться с ней было невозможно.

Причины потери станции выяснит специально формируемая межведомственная комиссия.

Фото: NASA

Риски есть всегда

Заведующий отделом исследований Луны и планет института имени Штернберга МГУ Владислав Шевченко напомнил «360», что риск при работе в космической сфере есть всегда.

«Это уже не первая авария в истории космических держав. Но ее можно назвать уникальной для нашей страны. Одной из причин крушения „Луны-25“ можно назвать отсутствие опыта в этой области среди молодых специалистов, которые сейчас работают в Роскосмосе», — сказал он.

Кандидат технических наук, руководитель проекта спутника «Маяк» Александр Шаенко заметил, что крушение «Луны-25» стало неожиданностью. Причин пока не знает никто. Есть только предположение, что импульс для торможения выбрали слишком длинный. Что конкретно произошло со станцией, еще предстоит выяснить.

«В целом существует программа лунных исследований в России, в ней предусмотрены другие запуски, но они во много базировались на успехе „Луны-25“. Можно надеяться, что в будущем в России будут запускать не одну станцию, а целую серию, чтобы можно было отрабатывать определенные вещи не через 20 лет, а гораздо быстрее», — отметил он.

РИА «Новости»

Архисложная задача

Кандидат технических наук, доцент кафедры 602 МАИ Дмитрий Дьяконов в беседе с «360» выразил уверенность, что после крушения «Луны-25» работы в этом направлении продолжат. Специалисты найдут ошибку и поделятся соответствующими прогнозами.

Уникальность «Луны-25» была в том, чтобы найти воду на поверхности Луны. Вода — это жизнь. <…> Одна из главных целей миссии — найти воду, чтобы потом ее использовать в качестве энергии и продукта питания. Дмитрий Дьяконов ученый

Дьяконов напомнил, что вода состоит из кислорода и водорода — эти два компонента дают энергию горения.

«И как следствие, мощное реактивное топливо, необходимое для дальнейшего исследования космических пространств», — подчеркнул он.

«Луна-25», напомнил ученый, должна была прилуниться в месте со сложным рельефом, где еще не было ни одной из космических держав. России предстояло выполнить архисложную задачу в космосе — системе повешенного риска.