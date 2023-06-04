Спорт 04 июня 2023, 16:21 Возраст берет свое. Месси выберет деньги или возвращение в «Барселону»? Футбольный эксперт Раппопорт: Лионель Месси может не вернуться в «Барселону» из-за денег РИА «Новости»

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Легендарный нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси решил не продлевать истекший контракт с французским «Пари Сен-Жермен». Он поблагодарил команду за проведенные в ее составе два сезона, однако со своим дальнейшим будущим пока не определился. Одни эксперты сватают его в родную «Барселону», другие говорят о заманчивых предложениях из США и Саудовской Аравии. Где проведет оставшиеся годы карьеры аргентинец и что определит его выбор — в материале «360».

Конец парижской командировки

Наследник великого Диего Марадоны — именно с ним часто сравнивают Лионеля Месси — большую часть своей карьеры провел в «Барселоне». Он попал в структуру сине-гранатовых в 13 лет, а уже в 16 дебютировал за основной состав в товарищеском матче, а свой первый мяч забил в 2005 году в ворота «Альбасете» с передачи бразильца Роналдиньо. С тех пор Месси стал появляться в составе «Барсы» все чаще, а затем стал основным ее игроком и капитаном на многие годы. Но в 2021 году покинул клуб, чем шокировал миллионы поклонников.

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Его новой командой стал «Пари Сен-Жермен». В его составе аргентинец не выиграл Лигу чемпионов, зато завоевал два титула чемпиона Франции и Суперкубок страны. В 2023-м подошел к концу срок его контракта, и продлевать его спортсмен не стал.

Последней его игрой на «Парк де Пренс» стала встреча против «Клермона» 3 июня. Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье заявил, что ему «выпала честь управлять лучшим игроком в истории футбола». Сам аргентинец подтвердил свой уход из парижского клуба. Он подчеркнул, что ему посчастливилось выступать за этот клуб вместе с другими хорошими игроками. Месси не сообщил, где продолжит карьеру, однако есть сразу несколько вариантов.

пресс-служба футбольного клуба «Пари Сен-Жермен»

Недавно 35-летнему футболисту поступило предложение от американского «Интера Майами». Руководство клуба якобы пообещало ему трехлетний контракт, по условиям которого аргентинец станет самым высокооплачиваемым игроком лиги. По данным агентства Reuters, в подписании форварда заинтересованы и в аравийском «Аль-Хиляле». По неподтвержденным данным, там ему готовы платить около 400 миллионов долларов в год. Существует и вариант с возвращением в «Барселону», чего так ждут поклонники каталонского клуба.

Свой среди чужих

Перейдя в ПСЖ из «Барселоны», где вся игра строилась через него, аргентинец оказался не в своей тарелке, рассказал «360» футбольный эксперт Борис Раппопорт. По его мнению, на качестве игры капитана сборной Аргентины начал сказываться и возраст.

«Конечно, возраст берет свое. Мягко говоря, он не очень ярко выглядел в ПСЖ, и я думаю, что это следствие того, что в „Барселоне“ на него, в общем-то, была выстроена вся игра. Здесь же, в ПСЖ и Мбаппе, и Неймар (нападающие сборной Франции и Бразилии — прим. ред.) и, в общем-то, мне кажется, он чувствовал себя неуютно», — отметил специалист.

Он добавил — несмотря на вышесказанное, во время чемпионата мира в Катаре Месси показал свое мастерство. Во многим именно игра капитана позволила сборной Аргентины завоевать Кубок мира.

Футболист оказался на распутье

После ухода из ПСЖ в статусе свободного агента перед Месси открылось сразу несколько вариантов для продолжения карьеры.

«Мне кажется, это не только мое мнение, идеально было бы ему вернуться в „Барселону“ и закончить свою великолепную карьеру в „Барселоне“. Его там боготворят, и он вообще кумир этого великого клуба», — подчеркнул Борис Раппопорт.

РИА «Новости»

По его словам, он ничего не слышал о возможном предложении от «Интера Майами», зато наслышан о щедром варианте с Саудовской Аравией. Несмотря на то, что Месси далеко не бедный человек, финансовая составляющая может сыграть важную роль при выборе нового клуба.

«Я думаю, он сейчас думает не столько о футбольной карьере, мне кажется, а о том, как бы под конец своей игровой деятельности получить такой сумасшедший контракт», — отметил эксперт.

Проторенная дорожка

Сам футболист пока не делал заявлений о своем будущем. Сейчас можно лишь строить догадки и внимательно следить за сообщениями в СМИ.

«Непонятно, куда он пойдет. Если любого спросить в Испании, в Барселоне, вообще болельщиков — конечно, они все желали бы, чтобы Месси вернулся и сыграл за „Барселону“. Но я думаю, что все-таки деньги, которые ему предлагают, будут перевешивать. Поэтому, скорее всего [выберет этот вариант], учитывая, что в Саудовской Аравии уже играет и [Криштиану] Роналду», — предположил Раппопорт.

РИА «Новости»

Нынешнее состояние здоровья Месси позволит ему выступать на высоком уровне еще несколько сезонов, заявил собеседник «360». По его мнению, он способен принести пользу «Барселоне» в случае возвращения.

«Наверное, он бы помог „Барселоне“ не то что выигрывать чемпионат Испании, я думаю, что помог бы еще „Барселоне“ в Лиге чемпионов. Видимо, вопрос стоит на весах — деньги или окончание карьеры в „Барселоне“. Хотя была такая информация, что он на какой-то короткий промежуток времени поедет, проведет ударный контракт финансовый, а потом все-таки вернется в „Барселону“. Думаю, это, возможно, ближе к теме. Хотя лет ему уже много, серьезные травмы его, к счастью, миновали — он не был так сильно травмирован», — подчеркнул футбольный эксперт.

Борис Раппопорт признался, что хотел бы вновь увидеть Лионеля Месси в форме сине-гранатовых. Он предположил, что футболист спокойно сможет играть как минимум два-три сезона.

«Мне лично хотелось бы, чтобы он вернулся в „Барселону“. Но я думаю, что пересилят, наверное, сауды <…> Это под конец карьеры огромнейший контракт, просто баснословные деньги», — резюмировал специалист.

Об уходе из ПСЖ объявил напарник Месси — бывший защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос. Он присоединился к парижанам вместе с аргентинцем, теперь вместе с ним покинул клуб Кристофа Галтье.