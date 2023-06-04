Спорт 04 июня 2023, 11:31 Футболист Месси получил предложение о контракте от нового клуба Marca: американский футбольный клуб предложил нападающему Месси контракт РИА «Новости»

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Чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси получил официальное предложение о контракте от американского футбольного клуба «Интер Майами». Об этом сообщила испанская спортивная газета Marca.

Клуб предложил 35-летнему футболисту договор на три года. Если соглашение будет достигнуто, Месси станет самым высокооплачиваемым игроком MLS.

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Ранее в СМИ писали, что «Интер Майами» предложил Месси контракт на общую сумму 200 миллионов долларов - более 16 миллиардов рублей. При этом, писал RT, самым выгодным предложением для игрока остается вариант с саудовским «Аль-Хилялем».

Ранее Месси подтвердил уход из французского «Пари Сен-Жермен». Он поблагодарил клуб за прекрасный опыт и отметил, что ему было очень приятно играть в команде с такими хорошими игроками. Легендарный аргентинский форвард сыграл последний матч 3 июня на стадионе «Парк де Пренс».

Месси стал рекордсменом по количеству голов в пяти ведущих европейских лигах. Он также стал обладателем премии Laureus в номинации «Спортсмен года», которую принято называть «спортивным Оскаром».