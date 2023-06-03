Спорт 03 июня 2023, 17:52 Месси подтвердил уход из ПСЖ Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Месси подтвердил, что покинет клуб по окончании сезона РИА «Новости»

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Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины, нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси объявил об уходе из клуба в конце сезона. Заявление форварда опубликовал в своем Twitter спортивный журналист Фабрицио Романо.

«Я счастлив, что смог представлять ПСЖ, мне очень понравилось играть в этой команде и с такими хорошими игроками. Я хочу поблагодарить клуб за прекрасный опыт в Париже», — высказался о своем уходе капитан аргентинской национальной сборной.

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Ранее о том, что Месси покинет команду, заявлял главный тренер Кристоф Галтье. Он отметил, что аргентинец проведет последний матч в составе парижан 3 июня. В этот день в рамках чемпионата Франции клуб сыграет с «Клермоном».

Вслед за Лионелем Месси, у которого истек срок действия контракта с ПСЖ, команду покинет и бывший защитник сборной Испании Серхио Рамос. Как и аргентинец, он выступал за парижан с 2021 года. «Пари Сен-Жермен» он назвал своим вторым домом, поблагодарив за совместную работу футболистов и сотрудников клуба.