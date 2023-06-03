Спорт 03 июня 2023, 03:00 «Последний раз». Серхио Рамос опубликовал прощальное письмо из-за ухода из ПСЖ Серхио Рамос опубликовал прощальное письмо, посвященное уходу из «ПСЖ» РИА «Новости»

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Испанский защитник Серхио Рамос уйдет из французской команды «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Информацию об этом разместили на официальном сайте клуба.

Футболист написал прощальное письмо, где назвал «ПСЖ» своим вторым домом. Он поблагодарил всех участников за «два особенных года» и отметил, что за прошедшее время выступил на всех турнирах и посвятил всего себя любимому делу.

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«Теперь я буду носить футболку с другими цветами, но сначала хочу в последний раз сказать: вперед, Париж!» — написал спортсмен в соцсетях.

Рамос выступал за «ПСЖ» с 2021 года, дважды стал чемпионом Франции и смог выиграть суперкубок Пятой республики. Контракт 37-летнего футболиста заканчивается этим летом.

До «ПСЖ» Рамос состоял в испанских ФК «Севилью» и «Реал», где показал впечатляющие результаты: спортсмен пять раз стал чемпионом Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также стал обладателем трех Суперкубков УЕФА и двух Кубков Испании.

Ранее стало известно, что аргентинский форвард Лионель Месси уйдет из «Пари Сен-Жермен» после завершения сезона. В последний раз спортсмен выйдет на матч чемпионата Франции, на котором ПСЖ сыграет с «Клермоном».