Спорт 07 марта 2023, 18:56 Положение вне игры. Полузащитник «Ганновера» пожаловался на русофобию Metaratings: полузащитник «Ганновера» Ондуа может вернуться в Россию РИА «Новости»

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Футболист немецкого клуба «Ганновер» Гаэль Ондуа, уроженец Камеруна, заявил, что его дискриминируют и не выпускают на поле из-за русофобии руководства. Менеджеры «Ганновера» все отрицают и называют лжецом самого спортсмена. «360» разбирался в ситуации.

Камерунец с Россией в сердце

Футболист камерунского происхождения учился искусству владения мячом в России — в молодежных школах московских клубов ЦСКА и «Локомотив».

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Ондуа даже получил российский паспорт. Одно время выступал за махачкалинский «Анжи», а в 2021 году 27-летнего полузащитника пригласили играть за «Ганновер».

Игрок ФК «Анжи» Гаэль Ондуа — в центре, 2018 год / РИА «Новости»

На недавнем чемпионате мира по футболу в Катаре Ондуа оказался в центре внимания. Поводом для обсуждения стали его бутсы, в которых он играл за сборную Камеруна. Помимо флага этой африканской страны, там красовался российский триколор.

«Если я сейчас даю это интервью, если я играю в футбол — все это благодаря российской школе. Почему, когда я начинаю подниматься, должен наплевать на это?» — говорил спортсмен в интервью Sports.ru, отвечая на нападки представителей западного общества.

Скандал разгорелся нешуточный: генсек Норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдеман призвала Международную федерацию футбола наказать Ондуа. Правда, в FIFA тогда отказались применять санкции против спортсмена.

Русофобия или дисциплина?

Позже именно этот инцидент футболист посчитал причиной несправедливых гонений, которые, как он утверждает, устроило руководство немецкого клуба.

По возвращении из Катара полузащитник перестал попадать на поле и даже на скамейку запасных. Более того, его отстранили от тренировок с основной командой.

«Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной — футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену», — прокомментировал происходящее Ондуа.

В руководстве клуба заявили, что собираются расторгнуть контракт с игроком, но исключительно из-за проблем с дисциплиной. В вину футболисту поставили публичные жалобы в прессе, а также тот факт, что Ондуа отказался от трансфера в апреле 2022 года. Хотя руководство якобы прямо говорило спортсмену, что у него нет будущего в клубе.

После того как главный тренер Штефан Ляйтль отстранил Ондуа от тренировок с основным составом и отправил поддерживать форму вместе с «молодежкой», футболист бойкотировал это решение под различными предлогами.

РИА «Новости»

Что немцу плохо...

Теперь в «Ганновере» собрались досрочно разорвать контракт с неугодным полузащитником. Агент футболиста Вадим Васильев в ближайшее время встретится с менеджерами клуба для решения формальных вопросов. Кстати, по договору Ондуа должны выплатить отступные в размере 200 тысяч евро.

Есть вероятность, что после всей шумихи камерунец вернется на свою вторую родину, чтобы играть в Российской премьер-лиге. Спрос на него есть.

Игрок сборной Камеруна и хавбек «Ганновера» имеет все шансы продолжить карьеру в России. По данным Metaratings, его анкету уже просмотрели в нескольких местных клубах, один из них — московский.

А как считаете вы, Ондуа стал жертвой русофобии или его правда выгнали из немецкого клуба «по спортивным причинам»? Ждем ваши мнения в «Суперчате 360».