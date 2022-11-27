27 ноября 2022, 07:46
FIFA отказалась штрафовать камерунского футболиста Ондуа за флаг РФ на бутсах
NRK: FIFA отказать наказать надевшего бутсы с российским флагом футболиста из Камеруна
Международная федерация футбола не обнаружила оснований, чтобы оштрафовать футболиста сборной Камеруна Гаэля Ондуа, который вышел на поле в бутсах с российским флагом. Об этом заявил пресс-секретарь организации Джованни Марти Норвежской вещательной корпорации (NRK).
По его словам, FIFA не видит проблемы в инциденте. Джованни Марти пояснил, что Ондуа вырос в России и имеет двойное гражданство.
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«Это всего лишь флаг его страны», — подчеркнул пресс-секретарь организации.
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Скандал произошел на матче чемпионата мира в Катаре. Наказать полузащитника сборной Камеруна предложила генсек Норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдеман. Она сочла, что изображение российского флага на бутсах является политической акцией в поддержку отстраненной сборной. Она выразила недоумение, почему флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества запрещен на ЧМ-2022, а триколор — нет.
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