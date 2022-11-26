Спорт 26 ноября 2022, 21:06 Норвегия призвала наказать футболиста за использование флага России на ЧМ-2022 NRK: Норвегия предложила FIFA наказать надевшего бутсы с российским флагом Гаэля Ондуа РИА «Новости»

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Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа вышел на поле во время чемпионата мира по футболу в бутсах с российским флагом. Генсек Норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдеман выступила с предложением наказать футболиста, сообщило NRK.

Линдеман заявила, что нанесение триколора является политической акцией в поддержку отстраненной сборной. Она акцентировала внимание на том, что флаги в поддержку ЛГБТ-сообщества запрещены на ЧМ-2022, а российский — нет.

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«Если это не вызовет спортивной реакции, то в очередной раз покажет, насколько FIFA вышла из-под контроля», — отметила Линдеман.

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Гаэль Ондуа сыграл на поле против сборной Швейцарии в бутсах с флагами Камеруна и России. Победу в матче одержала европейская команда со счетом 1:0.

У камерунского футболиста есть паспорт России, так как его отец работал в посольстве африканской страны. Ондуа играл в молодежных составах московских «Локомотива» и ЦСКА.