Спорт 24 ноября 2022, 22:23 Камерунец с российским паспортом сыграл на ЧМ-2022 с триколором на бутсах Футболист сборной Камеруна россиянин Ондуа вышел на поле ЧМ в бутсах с триколором РИА «Новости»

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Полузащитник команды Камеруна и россиянин Гаэль Ондуа дебютировал на чемпионате мира в Катаре во втором тайме встречи со сборной Швейцарии. В своем Telegram-канале футболист опубликовал фотографию бутс, на которых он разместил флаги России и Камеруна.

В России Ондуа живет с раннего детства. Футбольную карьеру он начинал в юношеской команде московского «Локомотива».

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В беседе с РИА «Новости» спортсмен заявил, что он всегда мечтал дебютировать на чемпионате мира.

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«Что касается бутс с российским триколором, то могу сказать, что Россия — мой дом. Поэтому я представляю здесь и сборную Камеруна, и сборную России. И так будет всегда. Пока я играю в футбол и до конца моих дней», — подчеркнул Ондуа.

Победить сборной Камеруна не удалось. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу команды Швейцарии.