Путешествия 12 декабря 2023, 12:05 Изменить систему «все включено» предложили в Турции Turizm Gazetesi: турецкие отельеры предложили изменить систему «все включено» Unsplash

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Участники турецкого туристического рынка призвали изменить систему «все включено» из-за роста расходов. Об этом сообщило издание Turizm Gazetesi со ссылкой на президента Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу.

По его словам, из-за конкурентных условий турецкие отельеры и операторы «слишком сильно заполнили» систему «все включено». Участники рынка хотят внести изменения, чтобы создать ценовое преимущество, отметил Кавалоглу.

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«Это может быть модель „плати столько, сколько используешь“, которая будет интегрирована в систему „все включено“», — уточнил президент AKTOB.

Он пояснил, что в первую очередь туристы смогут воспользоваться безалкогольным комплексом в рамках all inclusive. Слова Кавалоглу подтвердил гендиректор Nirvana Hotels Корхан Алшан. По его словам, путешественники, не употребляющие спиртное, задаются вопросом, почему они должны платить за алкоголь.

Алшан заверил, что полностью «все включено» в Турции не исчезнет. Отельеры лишь планируют предложить потребителю модель, в которой он сможет выбрать, какие продукты использовать, подытожил гендиректор Nirvana Hotels.

Летом 2023 года Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих направлений для отдыха россиян. Исправить ситуацию с высокими ценами не помогли даже горящие туры, сообщили в Ассоциации туроператоров России.