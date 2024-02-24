Путешествия 24 февраля 2024, 04:33 Россиянам рассказали о стоимости отдыха на море в 2024 году Аналитик Мкртчян: отдых на море по всем направлениям стал дороже в 2024 году Unsplash

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Стоимость отдыха на море для россиян в 2024 году вырастет по сравнению с прошлогодним сезоном. В беседе с Lenta.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал о минимальной цене отпуска.

«Больше всего повышает Сочи, потом Дагестан, потом Геленджик, Анапа и, наконец, единственное место в России, где цены почти не растут, а то и снижаются, — это Крым», — рассказал аналитик.

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Цена на отдых складывается из стоимости проезда и проживания. В среднем, недельный отдых в трехзвездочном отеле на российском курорте на человека обойдется в 75 тысяч рублей. Также выросли цены и на зарубежные направления. Отдых в Турции перестал быть бюджетным. Россиянам предложили обратить внимание на Египет и ОАЭ.

Минэкономразвития предложило включить военные билеты и водительские удостоверения в список документов, разрешающих туристам заселяться в отели. Это значительно упростит заселение в места размещения.